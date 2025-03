EcoFlow Stream Serie: Neues Balkonkraftwerk mit Speicher angekündigt

Vor knapp zwei Jahren bin ich dank EcoFlow und dem PowerStream-System in die Welt der Balkonkraftwerke mit Speicher eingestiegen. So spare ich mittlerweile mehrere hundert Kilowattstunden pro Jahr. Nachdem es 2024 ruhiger um EcoFlow wurde, macht man sich nun bereit für die nächste Generation.

Auf Facebook hat EcoFlow jetzt ein neues Balkonkraftwerk-System angekündigt: Die EcoFlow Stream Serie. „Das neue EcoFlow Balkonkraftwerk Stream Serie steht in den Startlöchern und wird das Balcony Solar System neu definieren – von Hardware (Solarpanel, Micro-Wechselrichter oder Batterie) bis Software. Mehr Power, mehr Kontrolle, mehr Unabhängigkeit“, heißt es vom Hersteller in der kurzen Ankündigung.

Neues EcoFlow-System verzichtet wohl auf Powerstation

In Sachen Speicher-Design scheint sich EcoFlow von den bisherigen Powerstations zu entfernen, so zumindest deute ich die beiden Batterien links im Bild. Zwar gab es schon eine Outdoor-Batterie, diese hatte aber einige technische Limitierungen im Vergleich zur Kombination aus PowerStream-Wechselrichter und Powerstation.

Ebenfalls deutlich zu erkennen ist ein neuer Mikro-Wechselrichter. Damit wird EcoFlow wohl einen anderen Weg einschlagen, als es zum Beispiel Anker mit seiner All-in-One-Lösung Solarbank getan hat.

Wann genau die neue EcoFlow Stream Serie auf den Markt kommt und welche technischen Funktionen EcoFlow an den Start bringt, das ist bisher noch nicht bekannt. Ich gehe insgeheim davon aus, dass es in den kommenden zwei Monaten so weit ist – das wäre jedenfalls im Hinblick auf die Jahreszeit ein logischer Schritt und würde zur heutigen ersten Ankündigung passen. Sobald ich weitere Details zum neuen Balkonkraftwerk heraus bekomme, werde ich mich auf jeden Fall melden. Und wer weiß – vielleicht gibt es ja von der Konkurrenz bald auch noch etwas Neues?