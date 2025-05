Ecovacs Deebot Mini: Neuer kompakter Saug- und Wischroboter reinigt auch in kleinen Ecken

Saug- und Wischroboter sind aus modernen Haushalten mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Die smarten Geräte erledigen schnell und einfach eine Aufgabe, die man sonst selbst händisch hätte erledigen müssen. Mit dem neuen Ecovacs Deebot Mini gibt es nun ein neues Modell dieser Gattung, das sich aufgrund der kompakten Maße auch für die Reinigung in Ecken und in kleinen Wohnungen eignen soll.

Das Unternehmen Ecovacs bietet die eigenen Reinigungsprodukte fürs Smart Home bereits seit längerem in Deutschland auch bei Amazon an. Der nun neu präsentierte Deebot Mini ist zumindest in China ab sofort verfügbar, dürfte aber auch bald auf dem europäischen Markt erhältlich sein.

Wie es der Name des Saug- und Wischroboters bereits verrät, ist der Ecovacs Deebot Mini kompakt gehalten und kann daher auch Ecken besser reinigen sowie mit seinem flachen Design auch unter Möbel fahren. Mit einem Durchmesser von 28,6 Zentimetern ist der Deebot Mini deutlich kleiner als viele seiner Konkurrenten, die meist auf etwa 35 Zentimeter kommen.

Ebenso kompakt wie der Reinigungsroboter selbst ist auch die Basisstation, die neben einem geringen Platzbedarf hinsichtlich der Grundfläche auch eine vergleichsweise niedrige Höhe aufweist. Der Hersteller gibt einen Platzbedarf von nur 0,12 qm an. Während des Saugvorgangs soll eine Seitenbürste für eine optimale Eckenreinigung sorgen, die Saugleistung beträgt laut Ecovacs 9.000 Pa.

Ausgestattet ist der Ecovacs Deebot Mini darüber hinaus mit einer speziell geformten Rollenbürste, die das Verheddern von Haaren deutlich erschweren soll. Möchte man die Wischfunktion des Reinigungsroboters nutzen, sollen rotierende Wischmopps an der Unterseite für eine entsprechende Feuchtreinigung sorgen. Nach dem Wischvorgang reinigen sich die Wischmopps an der Basisstation selbst.

Auf der chinesischen Ecovacs-Website wird der reguläre Verkaufspreis mit rund 404 Euro angegeben, dort gibt es derzeit noch einen rabattierten Preis zur Einführung. Auch stehen dort fünf verschiedene Acrylglas-Farben für die Abdeckung der Basisstation zur Verfügung: Blau, Lila, Gelb/Kupfer, Grün und Rosa. Wann und zu welchen Preisen der Ecovacs Deebot Mini nach Deutschland kommen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Fotos: Ecovacs.