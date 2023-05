Ecovacs Deebot T20 Omni: Mit Heißwasser-Mopp und Reingungsstation für 1099 Euro

Der Ecovacs Deebot X1 Omni ist ein Dauerbrenner und zu empfehlen, nun folgt mit dem Ecovacs Deebot T20 Omni ein neues Modell, der erstmals den Mopp mit heißem Wasser reinigen kann. In der Station werden die entgegengesetzt rotierenden Wischmopps mit heißem Wasser gereinigt, um so hartnäckige Verunreinigungen besser lösen und entfernen zu können – so gibt es eine noch effektivere Moppreinigung. Eine Heißlufttrocknung ist ebenfalls an Bord.

Die bekannten Funktionen bleiben erhalten, zudem wird auch die Staubkammer des Roboters in der Station geleert. Hier wird der Dreck in einem 3 Liter großen Staubbeutel gesammelt. Beim Arbeiten kann der T20 Omni die Wischmopps anheben und so Teppiche in einem Durchgang saugen, ohne diese nass zu machen. Mit der Saugkraft von 6000 Pa werden diese auch kräftig gereinigt. Mit an Bord sind auch die neusten Technologien, TrueDetect 3D 3.0 und TrueMapping 2.0 sorgen für eine zuverlässige Navigation durch eure vier Wände.

Einstellungen werden wie gewohnt über die Ecovacs-App vorgenommen, hier gibt es zahlreiche Optionen, ihr könnt die Karte bearbeiten, NoGo-Zonen anlegen, Zeitpläne verwalten und vieles mehr.

Der neue Ecovacs Deebot T20 Omni wird ab dem 13. Juni für 1099 Euro verfügbar gemacht. Zum Start werden MediaMarkt und Saturn den neuen Saug- und Wischroboter zum Aktionspreis anbieten. Wir werden euch informieren – und bis dahin könnt ihr euch in folgendes Video klicken.