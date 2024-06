Ecovacs stellt drei neue Roboter-Familien vor

Falls ihr euch in den Sommermonaten weniger mit der Bodenpflege, sondern viel lieber mit eurer Freizeit beschäftigen möchtet, dann gibt es gute Nachrichten: Ecovacs hat heute gleich drei neue Roboter-Familien vorgestellt. Vom Einsteiger-Modell bis hin zu einem neuen Spitzengerät ist alles dabei, was das Herz begehrt.

Das neue Top-Modell: Der Deebot X5

Aus Nachfolger des X2 verfügt der neue Ecovacs Deebot X5 über zahlreiche Verbesserungen. Etwa die neue D-Form, die jetzt an der Rückseite deutlich abgerundeter ist und damit die Navigation verbessern soll. Mit einer Saugleistung von 12.800 Pa, intelligentem Nachwischen und einer Anti-Haar-Verheddern-Bürste (Anti-Tangle) soll die Reinigung besonders gründlich sein. Eine weitere Verbesserung: Die Sensoren sind jetzt an mittig an der Front untergebracht und können 180 Grad überblicken. Ecovacs verzichtet auch hier auf einen „Turm“ auf dem Roboter, um die Bauhöhe zu reduzieren.

Der Deebot X5 Omni in Weiß und in Schwarz ist ab 25. Juni erhältlich. Der Preis liegt bei 1.099 Euro, für Vorbestellungen gibt es einen Rabatt in Höhe von 100 Euro.

Mehrere neue Roboter: Die Deebot T30 Familie

Ausgestattet sind die neuen Familienmitglieder mit einer Saugleistung von 11.000 Pa, intelligentem Nachwischen und einer adaptiven Kantenreinigung. Zudem verhindert die ZeroTangle-Technologie, eine speziell entwickelte V-förmige antistatische Rollbürste, die einem Kamm mit zwei Zahnreihen besitzt, dass sich nahezu keine Haare an der Bürste aufwickeln.

Als günstige Alternative zum X2 Combo gibt es nun auch einen T30S Combo Complete. Hier wird die Station des Wischroboters um einen zusätzlichen Akku-Staubsauger ergänzt. So kann man nach dem Frühstück auch mal blitzschnell die Krümel unter dem Tisch weg saugen, ohne den Roboter auf die Reise schicken zu müssen.

Der Deebot T30S Combo wird in Weiß mit drei zusätzlichen Aufsätzen und Bürsten erhältlich sein, während der Deebot T30S Combo Complete in Schwarz mit vier zusätzlichen Aufsätzen und Bürsten erhältlich sein wird. Beide Modelle sind ab 25. Juni im Handel verfügbar. Vom 11. bis 24. Juni gibt es bei Vorbestellungen 100 Euro Rabatt.

ECOVACS DEEBOT T30S Combo Complete Saugroboter mit Wischfunktion Akku-Staubsauger,... [Alles mühelos reinigen] Der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE enthält 4 verschiedene Bürstenköpfe: Mini Power Bürste, Flachbürste, Fugendüse und die...

[Verbesserte All-in-One-OMNI-Station] Die neue Multifunktionsstation unterstützt das Auswaschen der Wischmopps mit 70 °C heißem Wasser, entleert...

Und die Sache noch etwas komplizierter zu machen, bringt Ecovacs auch noch einen Deebot T30S Pro. Dieser ist mit einer zusätzlichen Kamera für die KI-Erkennung von kleineren Objekten ausgestattet. Allerdings bekommt ihr das Pro-Modell nicht als Combo-Gerät mit Handstaubsauger. Der Preis: 1.099 Euro.

Günstiger Einstieg mit der N20-Familie

Ebenfalls mit einem LiDAR-Sensor ausgestattet ist die neue N20-Familie. Insgesamt gibt es deutlich weniger Funktionen, dafür aber auch einen viel niedrigeren Preis. So wird beispielsweise das Wischtuch nicht automatisch in der Station gereinigt, das den Komfort schon stark schmälert. Dafür gibt es aber ein anderes spanendes Feature, das die Top-Modelle nicht bieten: N20 Plus und N20 Pro Plus kommen ohne Saugbeutel aus, hier Schmutz wird in einem festen Behälter gesammelt, der einfach ausgeleert werden kann. Die Preise für die Deebot N20 Familie liegen zwischen 299 und 499 Euro.

ECOVACS DEEBOT N20 PRO Plus Saugroboter mit Wischfunktion, 8000Pa Saugkraft,... ECOVACS PureCyclone Technologie: Die DEEBOT N20 Familie revolutioniert die Reinigung mit der ECOVACS PureCyclone Technologie. Das System verfügt...

Das 4-Stufen-Filtersystem: Die DEEBOT N20 Familie sorgt mit ihrem fortschrittlichen 4-Stufen-Staub-Filtersystem für eine saubere Wohnumgebung und...