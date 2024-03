Eero Max 7: Der schnellste Router erstmals im Angebot

700 Euro für einen Router? Viel zu teuer! Damit bei euch Zuhause überall schnelles WLAN ist, könnt ihr euch heute das 2er und das 3er Set des Eero Max 7 günstiger kaufen. Im Doppelpack spart ihr 14 Prozent und zahlt 1.149,99 Euro statt 1.349,99 Euro, das 3er Set Eero Max 7 gibt es für 1.699,99 Euro statt 1.999,99 Euro.

Allein eine Einheit des Routers kann bis zu 232 Quadratmeter Fläche abdecken, daher richten sich die Sets an sehr große Häuser oder gewerbliche Flächen. Falls ihr dennoch zugreifen wollt, klickt euch gerne in unseren Test. Der Eero Max 7 liefert die schnellsten Werte und hat fortschrittliches Wi-Fi 7 an Bord. Wenn das für euch wichtig ist und ihr das nötige Kleingeld habt, schlagt gerne zu.

Angebot Amazon eero Max 7 Mesh-WLAN-Router | 10-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 464 m² Abdeckung |... DIE GESCHWINDIGKEIT VON EERO MAX 7 – Mit zwei 10-Gigabit-Ethernet-Ports kannst du von kabelgebundenen Geschwindigkeiten von bis zu 9,4 Gbit/s,...

DIE POWER VON WI-FI-7-TECHNOLOGIE – Wi-Fi 7 bietet mehr als die doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu Wi-Fi 6, was eine höhere Kapazität, eine...

Angebot Amazon eero Max 7 Mesh-WLAN-Router | 10-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 697 m² Abdeckung |... DIE GESCHWINDIGKEIT VON EERO MAX 7 – Mit zwei 10-Gigabit-Ethernet-Ports kannst du von kabelgebundenen Geschwindigkeiten von bis zu 9,4 Gbit/s,...

DIE POWER VON WI-FI-7-TECHNOLOGIE – Wi-Fi 7 bietet mehr als die doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu Wi-Fi 6, was eine höhere Kapazität, eine...

Eero Pro 6E als günstige Alternative

Amazon hat auch den Eero Pro 6E reduziert. Hier kommt mit Wi-Fi 6E moderne Technik zum Einsatz, zudem gibt es Triband. Pro Einheit gibt es einen Gigabit Ethernetanschluss sowie einen 2,5GbE-Port. Die Einrichtung ist kinderleicht, mit dem 2er Set könnt ihr schon bis zu 380 Quadratmeter abdecken. Wenn auch die hinterste Ecke mit WLAN versorgt werden soll, ist auch das Set mit drei Einheiten reduziert.

Angebot Amazon eero Pro 6E Mesh-WLAN-Router | 2,5-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 380 m² Abdeckung... Der erste Wi-Fi-6E-Router von eero – eero Pro 6E unterstützt hohe Geschwindigkeiten und direkten Zugriff auf das neue 6-GHz-Band mit...

Mehr Bandbreite, Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr – Unterstützt eine Netzwerkgeschwindigkeit von bis zu 2,3 Gbit/s, wenn sowohl...

Amazon eero Pro 6E Mesh-WLAN-Router | 2,5-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 560 m² Abdeckung... Das erste Wi-Fi-6E-System von eero – eero Pro 6E unterstützt hohe Geschwindigkeiten und direkten Zugriff auf das neue 6-GHz-Band mit...

Mehr Bandbreite, Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr – Unterstützt eine Netzwerkgeschwindigkeit von bis zu 2,3 Gbit/s, wenn sowohl...

Eero 6+ für Sparfüchse

Der Eero 6+ hat Dualband im Angebot, bietet eine etwas kleinere Abdeckung und kommt mit zwei Gigabit-Ethernetports an den Einheiten. Der Router funkt mit Wi-Fi 6 und unterstützt zudem den 160-MHz-Kanal für schnelles WLAN. Das Doppelpack gibt es für 174,99 Euro statt 303,97 Euro, drei Einheiten gibt es für 229,99 Euro statt 329,99 Euro.

Angebot Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router | 1-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 280 m² Abdeckung | Für... Ein Gigabit-Router, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne die Mehrkosten. Damit ist eero 6+ unser...

Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den 160-MHz-Kanal (das bedeutet ganz einfach schnelleres...

Angebot Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router | 1-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 420 m² Abdeckung | Für... Gigabit-Geschwindigkeit, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne die Mehrkosten. Damit ist eero 6+ unser...

Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den 160-MHz-Kanal (das bedeutet ganz einfach schnelleres...

Eero Router im Vergleich