Eero Pro 6: Mein Tipp für schnelleres WLAN im ganzen Haus

Vor ein paar Wochen haben ich den neuen, fast 700 Euro teuren Eero Max 7 ausprobiert. Ein beeindruckender WLAN-Router, der allerdings auf Standards setzt, die bisher in kaum einem Gerät zu finden sind. Hier konnte ich relativ schnell sagen: Das Verhältnis aus Preis und Leistung passt noch nicht wirklich zusammen.

Falls ihr mit der WLAN-Abdeckung in eurem Haus, möglicherweise über mehrere Etagen hinweg, nicht zufrieden seid, dann könnt ihr euch heute noch das System zum Sparpreis zulegen, das ich Zuhause in meinem dreistöckigen Reihenhaus im Einsatz habe: Den Eero Pro 6.

Im 3er-Pack kostet der Router derzeit statt 449,99 Euro nur noch 284,99 Euro. 37 Prozent Rabatt, die sich durchaus sehen lassen können.

Wichtig zu wissen: Kein Eero-Produkt verfügt über ein integriertes Modem, zuhause schließt ihr einen Eero Pro 6 daher einfach an das bestehende Anschlussgerät (Modem oder Router mit Modem) an. Die anderen beiden Eero Pro 6 werden (im allerbesten Fall) per Kabel verbunden, aber auch eine freie Positionierung und eine reine WLAN-Verbindung ist möglich. So habe ich persönlich es auch umgesetzt.

Konfiguriert wird das gesamte System über die Eero-App, die nicht nur modern und übersichtlich, sondern auch leicht verständlich aufgebaut ist. Angeboten werden dort auch einige Extras, etwa ein integrierter ZigBee-Hub für Smart Home Geräte oder eine Internet-Kindersicherung. Beides habe ich privat aber nicht im Einsatz und kann daher keine persönlichen Erfahrungen bieten. Was die Leistung angeht, bin ich allerdings zufrieden: Fast überall im Haus ist mein Netzwerk nun schneller als mein 100 Mbit/s Internet-Anschluss.