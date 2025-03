eero Pro 6E im Angebot: Es muss nicht immer Wi-Fi 7 sein

Wisst ihr eigentlich, wie viele Geräte ihr im Einsatz habt, die Wi-Fi 7 unterstützen? In der aktuellen Zeit wohl eher weniger als mehr. Natürlich kann man mit einem Wi-Fi 7 Router vorsorgen, doch für die moderne Technik muss man einen deutlichen Aufpreis bezahlen. Jedenfalls ist man mit Wi-Fi 6E gut aufgestellt und die passenden Mesh-Router gibt es jetzt bei Amazon beziehungsweise von eero im Angebot.

Das Triband-System von eero kann mehr als 100 Geräte gleichzeitig verbinden und ermöglicht Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 2,3 Gbit/s – davon bis zu 1 Gbit/s über kabelgebundene Verbindungen und bis zu 1,3 Gbit/s drahtlos. Der eero Pro 6E nutzt das neu freigegebene 6-GHz-Band, das eine breitere WLAN-„Spur“ bietet, um höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen und das Heimnetzwerk zu entlasten.

Schnelles WLAN für Zuhause

Mit zwei Ethernet-Ports (1× 2,5 GbE und 1× 1,0 GbE) pro Gerät unterstützt das System Multi-Gigabit-Internetverbindungen. Durch die zusätzliche WLAN-Bandbreite im 160-MHz-Kanal sorgt der eero Pro 6E für eine schnelle und stabile Verbindung – ideal für Anwendungen wie AR/VR oder 8K-Streaming. Die Reichweite beträgt bis zu 190 m² für ein einzelnes Gerät, bis zu 380 m² mit zwei Geräten und bis zu 560 m² mit drei Geräten.

Was mir bei eero besonders gut gefällt ist die einfache Eirichtung per App. Wer einfach nur schnelles und funktionierendes Wi-Fi benötigt, ist bei eero an der richtigen Adresse. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass eero keine tiefgründigen Experteneinstellungen bietet.

Das Doppelpack eero Pro 6E hat damals 583,97 Euro gekostet und wird jetzt für 319,99 Euro angeboten – unabhängig davon, ob man Prime-Mitglied ist.

