Eight Shot: Neue iPhone-App bringt das Polaroid-Feeling zurück

Wie oft erlebt man diese Situation: Man macht ein Foto mit dem Smartphone, schaut kurz darauf und schon verschwindet es irgendwo zwischen Tausenden anderen Bildern in der Galerie. Auch ich nehme mich diesbezüglich nicht aus. Die besondere Magie eines einzelnen Fotos bleibt dabei meistens auf der Strecke.

An dieser Stelle kommt Eight Shot (App Store-Link) ins Spiel. Die iPhone-App vom Entwickler Ruban Khalid von Cooked Apps bringt das klassische Sofortbildgefühl auf das Smartphone und macht aus dem Fotografieren wieder ein kleines Erlebnis. Das Konzept hinter Eight Shot ist interessant: Jede virtuelle Filmpackung enthält genau acht Aufnahmen. Statt wahllos auf den Auslöser zu drücken, soll man sich wieder etwas mehr Gedanken über das Motiv machen, ganz wie früher bei einer analogen Sofortbildkamera.

Die Bedienung orientiert sich bewusst an klassischen Sofortbildkameras. Nach dem Auslösen wird das Foto virtuell aus der Kamera ausgeworfen. Anschließend lässt es sich durch Schütteln des iPhones schneller entwickeln, ganz wie das bekannte bekannte Ritual mit echten Sofortbildern. Per Fingertipp kann man das Bild umdrehen und auf der Rückseite eine persönliche Nachricht oder Notiz hinterlassen. Auch bei den Bildformaten steht eine Auswahl zur Verfügung, denn nebem dem klassischen quadratischen Format stehen Mini- und Wide-Formate bereit. Eine Vintage-Kamerasteuerung, Blitz, Front- und Rückkamera sowie Doppelbelichtungen runden das Kameraerlebnis ab.

Besonders spannend wird Eight Shot bei den verschiedenen Filmpackungen. Die App hält neben klassischen Farb- und Schwarz-Weiß-Varianten auch regelmäßig limitierte Editionen mit eigenen Effekten und Rahmen bereit, von Retro-Looks über VHS-Optik bis hin zu Comic-, Kaleidoskop- und Pixel-Effekten ist einiges dabei. Wer lieber selbst kreativ wird, kann mit dem integrierten Film Pack Creator eigene Filmpackungen gestalten. Dabei lassen sich unter anderem Rahmen, Farben, Sättigung, Farbton und Körnung individuell anpassen. Die eigenen Kreationen können anschließend geteilt werden.

Gemeinsam fotografieren und Erinnerungen sammeln

Über eine „Shared Albums“-Funktion können Nutzer und Nutzerinnen zudem private gemeinsame Fotoalben erstellen und andere Personen per Einladungscode hinzufügen. Alle Beteiligten fotografieren dann in dasselbe Album beispielsweise bei Ausflügen, Partys oder im Urlaub, und sammeln ihre Aufnahmen an einem gemeinsamen Ort. Dazu kommen zwei weitere kreative Funktionen: Mit dem Photo Booth-Modus entstehen klassische Fotostreifen aus vier Aufnahmen, während sich im Collage-Modus neun einzelne Sofortbilder zu einem größeren Gesamtbild zusammensetzen lassen. Die fertigen Bilder können außerdem direkt gespeichert oder beispielsweise auf Instagram geteilt werden.

Eight Shot kann kostenlos aus dem App Store geladen werden, bietet allerdings zusätzliche Filmpackungen und einen Pro-Modus als In-App-Käufe an. Letzterer kostet im deutschen App Store einmalig 14,99 Euro, einzelne Filmpackungen sind für 2,99 Euro erhältlich. Die App setzt mindestens iOS 17.0 sowie rund 67 MB an freiem Speicherplatz voraus und verfügt auch über eine Anpassung an das neue iPhone Duo. Wichtig ist außerdem der Hinweis, dass Eight Shot eine eigenständige Anwendung ist und weder mit Polaroid noch mit Instax verbunden ist. Weitere Infos zu Eight Shot gibt es auch auf der offiziellen Website der App.