Schon am Freitag startet das iPhone Duo in den Markt und Apple hat vorab die hauseigenen Applikation aktualisiert, sodass sie vom Start weg perfekt für das iPhone Duo angepasst sind. Und da Apple entsprechende Screenshots veröffentlicht hat, bekommen wir schon vorab einen Einblick, wie Apple die Apps für das neue iPhone angepasst hat.

Apple nutzt den iPad-ähnlichen Bildschirm je nach App anders, manchmal teilen sich die Bereiche in gleichen Teilen auf, ein andermal ist die Aufteilung eher 1/3 und 2/3. Einige Apps nutzen aber eine 50/50-Ansicht, sodass sich der Inhalt perfekt auf die rechte und linke Displayhälfte aufteilt. Für viele Apps teilt Apple vorwiegend Screenshots im Querformat, allerdings sind die Ansichten auch für das Hochformat ausgelegt, denn das Frontdisplay setzt ja auf eine vertikales Format.

Viel Platz: Werkzeuge am unteren Rand

Apps wie „Vorschau” platzieren ihre Werkzeugpaletten am unteren Bildschirmrand, ergänzt um Seitenleisten, Navigationsleisten oder beides. Die Markierungsfunktion lässt erahnen, wohin die Reise bei Zeichen- und Fotobearbeitungs-Apps geht: viel Fläche für den Inhalt, darunter eine Palette mit den passenden Tools.

Anwendungen, die keine breite Navigationsleiste brauchen, füllen das gesamte Display im Breitbildformat aus. Wer dagegen eine solche Leiste nutzt, kann sie per Tipp ausblenden. Hält man ein Symbol gedrückt, erscheinen schwebende Popovers, die allerdings nicht mitwachsen und deshalb weniger Platz beanspruchen als auf den kleineren iPhones.

Neuer Home-Screen und zwei Dynamic Islands

Auch der Startbildschirm ordnet sich neu: Links liegt die „Heute”-Ansicht mit den Widgets, rechts sitzen die App-Symbole. Die Statusleiste wandert in die obere rechte Ecke, und die Sperrbildschirm-Schaltflächen für Taschenlampe und Kamera finden sich unten rechts.

Bei der Dynamic Island gibt es einen Unterschied zwischen innen und außen. Auf dem inneren Display fehlt sie dauerhaft, denn Face ID gibt es hier nicht und die FaceTime-Kamera sitzt unter dem Bildschirm. Für Live-Aktivitäten und Benachrichtigungen klappt sie sich aber weiterhin seitlich aus dem Display heraus. Das äußere Display bekommt dagegen eine kleine, vertikale Dynamic Island, die den Kameraausschnitt umschließt.

Aufgeklappt, zugeklappt, aufgestellt

Der Wechsel zwischen geöffnetem und geschlossenem Zustand soll flott gelingen. Apple lässt die Navigationsschaltflächen dabei bewusst an derselben Stelle, damit sich die Bedienung unabhängig von der Haltung vertraut anfühlt.

Außerdem beherrscht das Duo mehr als zwei Zustände. Nur wenige Screenshots zeigen es, aber der Laptop-Modus mit Winkel eignet sich fürs Videoschauen, in Zeltform bleibt das Außendisplay sichtbar, und halb geöffnet lässt sich das Gerät wie ein Buch halten.

Offen bleibt noch, wie es mit Multitasking aussieht: Weder zwei nebeneinander laufende Apps noch mehrere Fenster derselben App, etwa in Safari, tauchen in den Screenshots auf. Beides wäre aber denkbar. Sobald das Gerät erhältlich ist, dürfte zudem eine Welle an Duo-Updates von Drittanbietern anrollen.