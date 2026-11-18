Obwohl Apple zum Start des iPhone Duo zahlreiche hauseigene Apps für das neue Display-Layout angepasst hat, war die Apple Store App außen vor. Die mobile App, mit der ihr bequem auf den Apple Online Store zugreifen könnt, sah auf dem iPhone Duo schlichtweg nicht schön aus. Das hat Apple jetzt geändert, denn mit dem neuesten Update macht sich auch diese App für das iPhone Duo hübsch.

Auch wenn Apple im Update auf Version 6.10 nur von Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen spricht, ist die App sowohl für das kleine Außen- als auch für das große Innendisplay angepasst. Das bedeutet, ihr könnt auch auf dem iPhone Duo bequem im Apple Online Store einkaufen, Produkte entdecken und Geld ausgeben.

Und das macht vor allem auf dem großen Display Spaß, da hier deutlich mehr Inhalte zu sehen sind. Schwarze Ränder gibt es jetzt zum Glück keine mehr. Es ist schon etwas fraglich, warum Apple die App nicht zum Start fürs Duo angepasst hat und die Optimierung erst später per Update nachreicht.

Entwickler müssen Apps anpassen

Da Apple nicht einfach nur große iPhone-Apps oder die iPad-Ansicht auf dem iPhone Duo anzeigen will, müssen Entwickler aktiv werden und ihre Apps für die neuen Ansichten optimieren. Das sorgt zwar für ein besseres Nutzererlebnis, allerdings ist man auch darauf angewiesen, dass die Entwickler ihrer Arbeit nachgehen. Es kann durchaus vorkommen, dass eure Lieblingsapp nicht mehr aktiv gepflegt wird und ihr ziemlich lange auf ein Update warten müsst.

Schreibt gerne in die Kommentare, welche App unbedingt und schnellstmöglich ans iPhone Duo angepasst werden muss. Ich nenne da mal OneFootball: Die Fußball-App sieht zwar nicht schlecht auf dem Duo aus, aber der letzte Feinschliff fehlt halt immer noch. Da hinter der App ein wirklich großes Team steht, verstehe ich nicht, warum das Update so lange auf sich warten lässt.