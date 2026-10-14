Elevation Lab zieht AirTag-„Silencer“ nach Stalking-Kritik zurück

Das Unternehmen Elevation Lab hat seinen sogenannten „Silencer“ für Apples AirTag wieder aus dem Sortiment genommen. Das Zubehör sollte verhindern, dass Diebe einen versteckten Tracker an wertvollen Gegenständen entdecken. Doch die Idee, den Lautsprecher des AirTags gezielt außer Gefecht zu setzen, stieß schnell auf Kritik. Denn genau dieser Lautsprecher spielt eine wichtige Rolle beim Schutz vor unerwünschter Überwachung. Nach mehreren kritischen Reaktionen hat der Hersteller nun die Reißleine gezogen und seine Kundschaft per E-Mail über das Aus informiert.

Der Silencer war ein ungewöhnliches Zubehör mit einer ziemlich direkten Funktionsweise: Ein kleiner Stift sollte den Lautsprecher im Inneren des AirTags durchstoßen und damit dauerhaft deaktivieren. Laut Produktbeschreibung mussten User dafür zunächst die Batterie entfernen, den Silencer am Tracker anbringen und anschließend mit einem Hammer darauf schlagen. Der Stift durchdrang dabei die Kunststoffabdeckung und beschädigte den darunter liegenden Lautsprecher. Für Menschen, die ihre Fahrräder mit AirTags absichern wollten, klang das nach einer praktischen Lösung, denn schließlich kann ein hörbarer Alarm Dieben verraten, dass sich ein Tracker am gestohlenen Gegenstand befindet.

Das Problem liegt allerdings auf der Hand: Der akustische Alarm ist eine wichtige Sicherheitsfunktion des AirTags. Befindet sich ein Tracker längere Zeit außerhalb der Nähe seines Besitzers bzw. seiner Besitzerin, kann er einen Ton abspielen, um Menschen auf eine mögliche unerwünschte Ortung aufmerksam zu machen. Genau diese Funktion soll verhindern, dass AirTags unbemerkt zum Stalking eingesetzt werden. Ein Zubehör, das den Lautsprecher gezielt ausschaltet, kann diese Schutzmaßnahme aushebeln und es Personen mit bösen Absichten erleichtern, andere Menschen heimlich zu verfolgen.

Massive Kritik aus der Tech-Szene

Die Ankündigung des Silencers sorgte deshalb für deutliche Kritik. Der Journalist Glenn Fleishman von Six Colors bezeichnete das Produkt beispielsweise als „empörend“. Auch die grundsätzliche Frage, ob sich ein solches Zubehör mit dem Sicherheitskonzept von Apple vereinbaren lässt, stand im Raum. Elevation-Lab-Chef Casey Hopkins hatte zunächst argumentiert, dass Personen AirTags ohnehin selbst stummschalten könnten. Außerdem würden Smartphones weiterhin Warnungen anzeigen, wenn sich ein unbekannter AirTag in der Nähe befindet. Diese Hinweise konnten die Bedenken jedoch nicht ausräumen.

Auch Apple hat die Sicherheitsfunktionen des eigenen Trackers seit der Markteinführung 2021 mehrfach verbessert. Dazu gehören Warnmeldungen für unbekannte AirTags und akustische Signale, die auf einen möglicherweise fremden Tracker aufmerksam machen sollen. Auch beim AirTag 2 hat Apple nachgelegt: Das neuere Modell verfügt über einen lauteren Lautsprecher und mehr Klebstoff, wodurch sich der Lautsprecher schwieriger entfernen lässt. Der Silencer stand damit in direktem Gegensatz zu Apples Bemühungen, heimliche Ortung zu erschweren und Betroffene besser zu schützen.

Inzwischen hat Elevation Lab seine Entscheidung offiziell gemacht. In einer Mitteilung an die Kundschaft räumte das Unternehmen ein, dass der Silencer neben dem ursprünglich beabsichtigten Nutzen auch Personen helfen könnte, andere ohne deren Wissen zu verfolgen, insbesondere dann, wenn diese keine entsprechenden Smartphone-Benachrichtigungen erhalten. Das Produkt wurde deshalb aus dem Sortiment genommen. Gleichzeitig kündigte Elevation Lab an, das eigene Patent künftig dazu einzusetzen, die Herstellung ähnlicher Geräte durch andere Anbieter zu verhindern. Damit soll der Silencer nicht nur aus dem eigenen Shop verschwinden, sondern möglichst auch keine Nachahmer finden.