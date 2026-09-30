Endlich: Signal-Messenger ermöglicht jetzt auch lokale Backups unter iOS

Der bekannte Messenger Signal (App Store-Link) hat bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, Backups für die eigenen Chat-Inhalte inklusive Text- und Sprachnachrichten, Fotos, Videos und Dokumenten, umzusetzen. Im November 2025 erreichte auch iOS die offiziell vom Signal-Entwicklerteam vorgestellte Funktion „Signal Secure Backups“, die ein Backup in der Signal-Cloud ermöglichte.

Eingeteilt sind die Signal Secure Backups in zwei Tarife, von denen einer kostenlos nutzbar ist, und ein weiterer 1,99 Euro/Monat kostet. Während man im Gratis-Tarif lediglich alle Textnachrichten sowie Medien der letzten 40 Tage sichern kann, wird im kostenpflichtigen Abo der gesamte Signal-Inhalt in die Datenwolke geladen. Besser als nichts, dachte man sich als iOS-User damals. Aber wäre es nicht viel besser, ein Backup an einem eigenen Speicherort, beispielsweise auf einem NAS, einem USB-Stick oder einem Cloudservice sichern zu können?

Unter Android war diese Option schon länger möglich, iOS-Nutzer und -Nutzerinnen von Signal schauten diesbezüglich noch in die Röhre. Nun hat Signal aber in einem Blogbeitrag bekanntgegeben, dass man lokale Backups an einem Speicherort der eigenen Wahl auch für iOS-Geräte anbietet. Mit dem jüngsten Update auf Version 8.30 von Signal, das vor wenigen Tagen im deutschen App Store erschienen ist, wurde dieses Feature nun endlich auch für iOS und Desktops in den Messenger integriert.

Lokale Backups mit weniger Speicherhunger

Die geräteinternen Backups von Signal sind jetzt auf Desktop und iOS verfügbar, gleichzeitig wurde die Funktion auf Android überarbeitet. Das Ziel: Eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kopie der Signal-Nachrichten soll sich einfacher sichern und verwalten lassen. Auf Android gibt es lokale Backups zwar schon seit Jahren, künftig kommt dort aber ein neues, plattformübergreifendes Format zum Einsatz. Außerdem landen die Backup-Dateien in einem separaten Ordner. Das macht es leichter, regelmäßige Sicherungen zu synchronisieren, etwa auf eine externe Festplatte oder einen NAS-Server. Doppelte Dateien werden dabei nur einmal gespeichert, was den benötigten Speicherplatz reduziert.

Besonders praktisch ist auch eine neue plattformübergreifende Unterstützung. Wer von Android auf iPhone wechselt oder Signal künftig auf einem Desktop-System nutzen möchte, kann seine Chats nun über die entsprechenden Backups mitnehmen. Signal Secure Backups und geräteinterne Backups lassen sich auf den unterstützten Plattformen Android, iOS, Linux, macOS und Windows erstellen und wiederherstellen.

Unter iOS lassen sich die lokalen Backups in den Einstellungen -> Backups -> Lokale Backups ab Signal-Version 8.30 einrichten. Dazu hat man zunächst einen Ordner bzw. Speicherort, beispielsweise auch den iCloud Drive von Apple, auszuwählen. Im Anschluss wird dann das Signal-Backup als Ordner inklusive Erstelldatum in den ausgewählten Ordner abgelegt. Von dort aus kann der Backup-Ordner natürlich auch auf einem USB-Stick, einer externen Festplatte, einem NAS oder anderen Speicherformaten gesichert werden. Den zum Backup gehörenden Wiederherstellungsschlüssel hat man sicher aufzubewahren.

Der Signal-Messenger kann weiterhin kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt dort rund 220 MB an freiem Speicherplatz. Die Installation erfordert zudem mindestens iOS 15.0 oder neuer, auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits seit vielen Jahren vorhanden. Der Messenger finanziert sich über Spenden sowie das oben bereits erwähnte Abo für die Signal Secure Backup-Funktion.