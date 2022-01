Endlich wieder 15 Prozent: iTunes-Karten mit Bonus-Guthaben

In diesen Jahr hat uns Apple an der kurzen Leine gehalten, was Bonus-Guthaben für den App Store anbelangt. Die letzen Aktionen hatten alle eines gemeinsam: Es gab nur 10 Prozent als kostenlosen Aufschlag. Bei Lidl kann heute wieder ein wenig mehr gespart werden.

Vom 31. Januar bis zum 6. Februar bekommt ihr bei Lidl einen Bonus in Höhe von 15 Prozent – auf iTunes-Karten im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Das zusätzliche Guthaben gibt es in Form eines Bonus-Codes auf dem Kassenbon.

Wir werden die Aktion nutzen und heute genug Guthaben aufladen, um noch einmal ein Jahr DAZN zu abonnieren. Immerhin gibt es das Jahres-Abo heute letztmalig für 149,99 Euro, ab Februar werden 274,99 Euro für das gleiche Paket fällig.