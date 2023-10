Erste Eindrücke der neuen Philips Hue Secure Kamera

In der vergangenen Woche hat Philips Hue mit der Auslieferung seiner ersten smarten Überwachungskamera begonnen. Auf dem Hueblog haben wir euch bereits rund um die Einrichtung und Installation aufgeklärt und auch schon einen ersten Testbericht veröffentlicht, heute wollen wir die gesammelten Erfahrungen noch einmal für euch kurz und knapp zusammenfassen.

Grundsätzlich bietet Philips Hue seine Hue Secure Kamera in zwei verschiedenen Ausführungen an: Eine kabelgebundene und eine batteriebetriebene Variante, jeweils in Weiß und Schwarz. Die kabelgebundene Kamera gibt es mit einer Wandhalterung oder zusätzlich einem Tischständer. Die Akku-Kamera gibt es nur mit Wandhalterung. Im ersten Quartal 2024 folgt dann noch die Flutlichtkamera, eine Kombination aus dem Hue Discover Flutlicht und der kabelgebundenen Kamera. Alle Kameras sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Einfache Einrichtung in der Hue-App

Mit seinen eigenen Überwachungskamera zielt Philips Hue natürlich genau auf die Kundschaft ab, die bereits eine Hue Bridge und smarte Leuchtmittel des niederländischen Herstellers im Einsatz hat. In diesem Fall ist die Einrichtung absolut kein Problem – und man muss sich eben nicht mit einer weiteren App und einem weiteren Anbieter auseinander setzen.

Während der Einrichtung kann man auch gleich die wichtigsten Einstellungen vornehmen und unter anderem bestimmen, wann die Kamera aktiv sein soll und wann nicht. Wird ein Alarm ausgelöst, könnt ihr zum Beispiel die Sirene der Kamera aufheulen und gleichzeitig ausgewählte Lampen blinken lassen. Ebenso lässt sich ein Notfall-Kontakt hinterlegen, den man mit einem schnellen Klick anrufen kann.

Positiv: Direkt mit der Einrichtung der Kamera wird eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert, es kann also niemand außer euch selbst – und den Personen, denen ihr Zugriff gewährt – auf das Kamerabild zugreifen. Das ist bei vielen anderen Hersteller nicht unbedingt der Fall.

Wie steht es um die Bildqualität?

Ich habe mir neben der Hue Secure Kamera zwei weitere Modelle angesehen: Die neue Eve Cam und die neue Ring Stick Up Cam Pro. Ein direkter Vergleich fällt wirklich schwer, da sich alle drei Kameras in unterschiedlichen Sphären bewegen. Die Eve Cam ist in Apple HomeKit zuhause und bietet eine Unterstützung für HomeKit Secure Video, das in den meisten iCloud-Plänen gratis mit dabei ist. Die Ring Stick Up Cam Pro Battery hat einen integrierten Akku und ist perfekt in den Amazon-Kosmos integriert, benötigt aber genau wie die Hue-Kamera ein kostenpflichtiges Abonnement.

Eines haben aber alle drei Kameras gemeinsam: Sie zeichnen ihre Videos mit 1080p auf und sie verfügen über ein integriertes Mikrofon. Ich habe einfach mal alle drei Kameras nebeneinander gestellt und einen unbearbeiteten Clip aufgezeichnet:

Was der Philips Hue Secure Kamera derzeit noch fehlt

Eine Sache ist derzeit besonders ärgerlich: Die Hue Secure Kamera nimmt nur 15 Sekunden lange Clips auf – und verpasst damit zum Teil Dinge, die direkt danach passieren. Dabei soll es sich laut Aussage des Herstellers allerdings um einen Fehler handeln, der in den kommenden Tagen korrigiert wird. Dann wird die Hue Secure Kamera solange Ereignisse aufzeichnen, bis direkt vor der Kamera nichts mehr passiert – selbst wenn das mehrere Minuten lang dauert.

Was derzeit definitiv noch fehlt, das ist eine Geofencing-Unterstützung, um die Kamera bzw. der gewünschten Arbeitsmodus automatisch zu ändern, wenn man das Zuhause verlässt oder wieder zurückkehrt. Aktuell muss das alles manuell erledigt werden. Philips Hue hat aber bereits versprochen, dass die Geofencing-Funktion sehr weit oben auf der Todo-Liste steht.

Die Preise haben sich durchaus gewaschen

Die Preise für die Hue Secure Kamera starten bei 199,99 Euro, was definitiv eine Ansage ist. Mit Standfuß bezahlt man sogar 30 Euro mehr. Was ich allerdings noch krasser finde: Einzeln soll der Standfuß – der übrigens nicht mehr ist als ein bisschen Plastik mit Gewicht – 49,99 Euro kosten. Das ist einfach absurd und jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Zudem verzichtet Philips Hue nicht auf ein Abonnement, das zwingend notwendig ist, wenn man alle Funktionen der Kamera nutzen möchte. Hier muss man noch einmal mindestens 39,99 Euro pro Jahr einkalkulieren.

Für mich ist klar: Für diesen Preis bekommt man Kameras, die im Smart Home mehr drauf haben und sicherlich auch 4K-Auflösung bieten. Die Hue Secure Kamera hat neben dem Datenschutz einen erheblichen Vorteil: Sie ist vollumfänglich in das Hue-System integriert und bietet genau dort Möglichkeiten, die andere Kameras nicht oder nur über Umwege bieten.

Sollte sich euer Smart Home zum größten Teil auf Philips Hue beschränken und ihr die Steuerung über die Hue-App abwickeln, dann ist die Hue Secure Kamera durchaus eine interessante Ergänzung für das System. Setzt ihr dagegen auf Systeme wie HomeKit, Alexa, Home Assistant oder ähnliche, dann schaut euch lieber anders um – damit ist die Hue Secure Kamera bisher nämlich nicht kompatibel.