Erste Tests zum MagSafe Duo Ladegerät: Funktioniert gut, aber ziemlich teuer

Das MagSafe Duo Ladegerät wird 145,20 Euro kosten und sollte in Kürze verfügbar gemacht werden. Möglicherweise startet der Verkauf am Freitag, denn vorab sind nun erste Testberichte online. Klickt euch für Bewegteindrücke in folgendes Video.

TechCrunch ist eines der wenigen Medien, die schon jetzt ein Testbericht veröffentlicht haben – weitere Folgen sicherlich in Kürze, unter anderem hat The Verge diesen angekündigt und auch der bekannte YouTuber MKBHD hat ein Muster bekommen.

Und das Gerät funktioniert wie angekündigt. Auf der einen Seite gibt es MagSafe und auf der anderen Seite befindet sich der Ladepuk für die Apple Watch. Auf der MagSafe-Seite könnt ihr nicht nur das neue iPhone 12 aufladen, sondern auch alle anderen Qi-kompatiblen Geräte. Der Puck für die Apple Watch kann zudem aufrecht aufgestellt werden.

Wichtig zu wissen: Auch beim MagSafe Duo Ladegerät verzichtet Apple auf ein Netzteil und legt nur ein Lightning auf USB-C Kabel bei. Optional könnt ihr das 20 Watt Netzteil von Apple kaufen, insofern ihr kein eigenes zuhause habt. Das Klapp-Scharnier funktioniert gut, wirft aber kleine Falten – hier hätte sich TechCrunch mehr Qualität gewünscht.