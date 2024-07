Erster Eindruck des Aqara U200 Smart Locks

Das Aqara U200 kennt ihr schon lange. Bereits auf der IFA wurde das Smart Lock gezeigt, die offizielle Vorstellung folgte dann Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas. Nach einer wenig überraschend erfolgreich gelaufenen Kickstarter-Kampagne ist das Smart Lock jetzt endlich im Handel erhältlich. Bei Amazon könnt ihr es inklusive Keypad für 269,99 Euro (Amazon-Link) bestellen – mit dem Gutschein U200EU20 geht das zum Start sogar 20 Prozent günstiger.

Die gute Nachricht: Wir konnten das Aqara U200 bereits in der vergangenen Woche an unserer Bürotür installieren. Die schlechte Nachricht: Leider bislang noch ohne den Fernzugriff über den M3 Hub von Aqara. Das ist aber halb so wild, denn auch über HomeKit und Matter könnt ihr mit dem Schloss kommunizieren (mit einer Einschränkung, zu der wir später kommen).

Installation des Aqara U200 ist mit Hürden verbunden

Was bereits nach dem Auspacken klar wird: Das Aqara U200 ist eines der größten Smart Locks überhaupt. Größer als der Klassiker, das Nuki Smart Lock. Und riesig im Vergleich zur bisher von uns im Büro genutzten Lösung, dem Tedee Smart Lock. Zur Auswahl steht eine schwarze oder silberne Variante.

Bei der Installation des Smart Locks ist man ein wenig auf sich selbst gestellt. Während es bei Nuki eine Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive passender Animationen direkt in der App gibt, lag zumindest unserem U200 noch nicht einmal ein ordentlicher Quick-Start-Guide bei.

Mit ein wenig Geschick ist die Installation aber auf jeden Fall machbar, zumindest wenn ihr keine absolut abgedrehte Tür habt. Das Aqara U200 wird je nach Türbeschlag geklebt oder verschraubt, bei uns kamen die Klebepads zum Einsatz. Das gilt auch für das Keypad, welches übriges üblicherweise mit vier AAA-Batterien mit Strom versorgt wird. Eine feste Verdrahtung wäre technisch auch möglich. Im Smart Lock selbst kommt ein Akku-Block zum Einsatz, der auch während des Betriebs geladen werden kann (ein entsprechend langes USB-C-Kabel vorausgesetzt).

Etwas ernüchternd war das Installationserlebnis in der Aqara Home-App (App Store-Link). Zumal es hier durchaus hin und her geht, wenn dann zwischendurch doch erst das Keypad eingerichtet werden soll. Aber: Nach rund 30 Minuten waren dann alle Systeme installiert, abgesehen zur direkten Verbindung mit dem Aqara M3 Hub. Hier soll die offizielle Unterstützung erst heute erfolgen.

Einige Features fehlen uns leider noch

Daher konnten wir einige Funktionen noch nicht selbst testen. Ein Fernzugriff über die Aqara-App hatten wir bislang noch nicht, etwa um auch aus der Ferne einen Einmal-Code für Gäste zu erstellen. Oder zur Nutzung von Zeitplänen, um das Schloss beispielsweise abends noch einmal automatisch zu verriegeln.

Die lokalen Basis-Funktionen, etwa das Einrichten und Nutzen von PINs oder Fingerabdrücken, hat aber bereits wunderbar funktioniert. Auch hier vielleicht nicht mit der Experience einer Nuki-App, aber nach der ersten Einrichtung funktioniert so ein Smart Lock ja üblicherweise ohne App.

Wirklich vermisst haben wir eine Funktion: Den Auto-Unlock. Es ist bislang also immer noch eine manuelle Handlung erforderlich, wenn ihr vor der Tür steht. „Funktionen wie der Abwesenheitsmodus, der Nachtsperrmodus, der automatische Entsperrmodus und andere werden schrittweise über OTA-Updates gegen Ende des zweiten Halbjahres 2024 über die Aqara Home-App eingeführt“, heißt es dazu von Aqara.

Die Geräuschkulisse: So laut oder leise ist das Aqara U200 Smart Lock

Große Hoffnungen machten wir uns alle rund um die Lautstärke des Aqara U200. Ich muss euch hier direkt enttäuschen: Im normalen Betrieb ist es allerhöchstens einen Hauch leiser, als das Nuki Smart Lock.

Aqara bietet euch allerdings einen „Quiet-Mode“, wobei dieser schon fast etwas von einer Mogelpackung hat. Dieser wird aktiviert, wenn ihr vor der Öffnung per Fingerdruck oder PIN auf die Bestätigen-Taste des Keypads drückt. Allerdings dreht sich das Smart Lock dann auch einfach nur in Zeitlupe. Das ist leiser, dauert aber eine gefühlte Ewigkeit.

Die Anbindung an HomeKit und Matter

Schon eine feine Sache ist das Entsperren der Tür per Apple Home Key. Dazu haltet ihr nach der Kopplung mit HomeKit und ggf. auch Matter einfach euer iPhone oder eure Apple Watch an den NFC-Sensor des Keypads und die Tür öffnet sich wie durch Zauberhand. Allerdings nur, wenn sie zuvor zugesperrt war. Ansonsten kommt die Apple Home App nämlich mit dem aktuellen Sperrzustand durcheinander. Dazu müsst ihr Apple Watch oder iPhone übrigens noch nicht einmal einschalten, das habe ich auf dem folgenden Bild nur zu Demonstration getan.

Von dem Problem habt ihr ja sicherlich schon einmal gehört: Die Home-App kennt bisher nur „zugesperrt“ und „aufgesperrt“, nicht aber „Falle ziehen“ als dritten möglichen Status, der für unsere Türen ohne Klinke an der Außenseite allerdings essentiell ist.

Dieses Feature ist bereits in Version 1.2 des Matter-Standards integriert. Mit etwas Glück baut Apple diese Verbesserung bereits mit iOS 17.6 in seine Home-App ein, ansonsten müssen wir auf iOS 18 im Herbst warten.

Das erste Fazit zum Aqara U200 Smart Lock

Bisher haben wir das Aqara U200 noch nicht lange genug für einen echten Testbericht nutzen können, zudem waren noch nicht alle Funktionen verfügbar – was zum Teil an Aqara, zum Teil aber auch an Apple lag.

Der erste Eindruck ist aber durchaus positiv, denn prinzipiell funktioniert das Smart Lock so, wie es funktionieren soll. Auch die Verarbeitung des Türschlosses und des Keypads kann man als absolut solide bis hochwertig bezeichnen.

Als absolutes Über-Schloss und als Marktführer sehen wir das Aqara U200 aber nicht. Dazu ist es nicht nur zu groß und zu laut, auch die komplette Produkteinführung in der Aqara-App ist eher für technisch versierte Personen gedacht.

