Erster Eindruck des iPhone 14 Pro: Apple denkt einen Schritt weiter

Hand aufs Herz: Wie oft braucht man tatsächlich ein neues iPhone? Wenn es um die reine Leistung und die Kompatibilität geht, kommt man wohl locker mehr als drei oder vier Jahre aus. Vom iPhone 11 Pro, 12 Pro oder 13 Pro auf das neue iPhone 14 Pro wechseln? Für 95 Prozent aller Nutzerinnen und Nutzer ist das wohl absolut nicht nötig.

Am Ende ist es sicherlich auch eine finanzielle Frage. Mit einem Startpreis von 1.299 Euro ist das iPhone 14 Pro so teuer wie noch nie zuvor. Hinzu kommt, dass so manch einer in Zeiten wie diesen lieber ein bisschen Geld zur Seite legt, als sich ein neues iPhone zu kaufen.

Aber lassen wir die Vernunft mal kurz außer Acht. Wenn der Paketbote an der Tür klingelt und einen unscheinbaren, kleinen, braunen Karton abgibt, dann schlagen unsere Apple-Herzen doch ein wenig höher. Denn auch wenn sich in diesem Jahr äußerlich nicht sonderlich viel getan hat, gibt es doch viel Neues zu entdecken.

Wer möchte nicht mit auf Dynamic Island?

Das Highlight aus meiner Sicht ist definitiv Dynamic Island. So nennt Apple die neue, eigentlich zweigeteilte Aussparung für die Face ID Sensoren und die Frontkamera, die bisher als große Aussparung am oberen Rand des Displays bekannt war.

Im Vergleich zu so manchem Android-Smartphone, bei denen die Gesichtserkennung bzw. die Authentifizierung ja oftmals ganz anders geregelt wird, ist die Pillen-förmige Aussparung beim iPhone 14 Pro immer noch riesig groß. Das, was Apple daraus gemacht hat, ist aber ganz großes Kino.

Die Aussparung verschmilzt mit der Benutzeroberfläche und es ist einfach nur traumhaft, wie beispielsweise eine aktive Musikwiedergabe oder ein Timer integriert werden – hier findet ihr eine Übersicht aller derzeit unterstützten Anwendungen. Eine eigentlich ungenutzte Fläche wird umgegeben von nützlichen Funktionen. Und wenn man nicht genau hinschaut, dann nimmt man die Sensoren und die Kamera gar nicht mehr wahr.

Früher war es ja immer ein Argument, dass Apple nicht unbedingt die beste Hardware baut, dafür aber die Software vieles herausholt. Beim iPhone 14 Pro und der Aussparung auf der Display-Front könnte diese Jahrzehnte alte Wahrheit kaum besser zutreffen. Für mich besteht kein Zweifel: Die Idee von Dynamic Island werden in den nächsten Monaten zahlreiche andere Hersteller aufgreifen. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche.

Auch das Always-on Display geht einen Schritt weiter

Sicherlich habt ihr in den vergangenen Jahren schon das eine oder andere Android-Smartphone mit Always-on Display gesehen. Dort werden, auch im eigentlich ausgeschalteten Zustand, oftmals Informationen wie Uhrzeit, Datum oder Anzahl der neuen Benachrichtigungen angezeigt. Eines haben aber, soweit ich das als Apple-Nutzer überblicken kann, alle Lösungen gemeinsam: Ein Großteil des Displays bleibt schwarz.

Und auch hier geht Apple einen Schritt weiter. Das Always-on Display zeigt euren Bildschirmhintergrund komplett an – nur eben etwas abgedunkelt. Auch Timer, Widgets, Mitteilungen, Musik und andere Details werden wie gewohnt dargestellt. Definitiv ein Anblick, an den man sich erst gewöhnen muss.

Wo Apple sonst noch Maßstäbe setzt

Gibt es da draußen schon ein Android-Smartphone, das komplett auf eine physische SIM-Karte verzichtet? Möglicherweise. Bisher hat aber kein Hahn danach gekräht. Mit dem iPhone 14 Pro eliminiert Apple zumindest in den USA die klassische SIM-Karte und setzt komplett auf die elektrische SIM. Ich habe keinen Zweifel: In den kommenden Jahren wird die klassische SIM immer weiter verschwinden. Ähnliches hat Apple ja auch schon bei Diskette, CD-Laufwerk, Kopfhöreranschluss und Co ausgelöst…

Und dann wäre da ja noch die Satelliten-Konnektivität. Ein Feature, das später im Jahr in den USA und in Kanada starten soll, und das auch recht schnell nach Europa kommen könnte. Vermutlich wird nur ein Bruchteil von uns jemals einen Notruf über diese Verbindung absetzen. Aber eben diese Personen werden dann wohl froh sein, ein iPhone zu haben.

„Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone“

Ein besseres Ende für diesen ersten Eindruck gibt es wohl nicht. Und für mich gibt es in den nächsten Tagen noch viel zu entdecken…

Auf welches iPhone setzt ihr aktuell? Ist euer neues iPhone 14 Pro möglicherweise heute bei euch eingetroffen? Schildert uns eure Eindrücke in den Kommentaren!