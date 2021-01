Es tat auch gar nicht weh: Ich habe WhatsApp gelöscht

Vor knapp einer Woche ging ein großer Aufschrei durch die Tech-Welt: WhatsApp setzt neue Nutzungsbedingungen durch, wer bis zum 8. Februar 2021 nicht mitzieht und diese akzeptiert, kann den beliebten Messenger nicht mehr nutzen. In der Zwischenzeit hat sich viel getan: Die alternativen sicheren Messenger Signal (App Store-Link) und Threema (App Store-Link) verzeichneten Rekordzuläufe, bei Signal brachen am Freitagabend für mehrere Stunden gar die Server unter der neuen Last komplett zusammen. Und WhatsApp? Der Zuckerberg’sche Kommunikationsdienst ruderte zurück und will die neuen Nutzungsbedingungen nun erst im Mai durchsetzen.

Auch bei uns im Blog sorgte dieses Thema für angeregte Diskussionen, für deren erfreuliche Sachlichkeit ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken möchte. Ich schrieb mir in einem Kommentar in der letzten Woche den Messenger-Frust um die Bequemlichkeit der Menschen von der Seele und machte währenddessen weiter Werbung für die Alternativen. Denn: WhatsApp und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr.

Schon seit der Übernahme des Messengers durch den Facebook-Konzern im Jahr 2014 liebäugelte ich mit einer Trennung, aber wie ich schon im ersten Teil meines Kommentars berichtete, war dieser Trennungsversuch wenig erfolgreich. Nun jedoch sorgte der allgemeine Wirbel um das Messenger-Thema für eine weitere Gelegenheit – und siehe da: Seit gestern Nachmittag ist es vollbracht, ich bin WhatsApp-frei.

Der Weg dorthin war gar nicht mal so schwer: Ich bin meine Kontaktliste bei WhatsApp durchgegangen und habe geschaut, welche der Personen auch bei anderen Messengern aktiv sind. In meinem Fall sind das Signal und Threema, die für mich als einzige Alternativen in Frage kamen. Erstaunlicherweise ergab sich hier schon eine relativ große Schnittmenge. Kurzerhand konnten auch die engsten Familienmitglieder überzeugt werden, geschlossen unsere Gruppe zu Signal zu verlegen, ein guter Freund lud sich Signal herunter, und eine Freundin aktivierte extra für mich iMessage auf ihrem iPhone. Auch andere Bekannte ließen sich problemlos über Signal, Threema oder iMessage erreichen – die wenigen, bei denen dies nicht möglich war, wurden von mir informiert, dass sie mich ab sofort über die gerade erwähnten Messenger, oder auch weiterhin über SMS, Anrufe oder E-Mail erreichen könnten. Die Reaktionen waren geduldig und positiv. „Alles klar, wir finden schon einen Weg“, „Dann gibts wieder SMS“, „Ich guck mir Signal mal an“ und weitere Kommentare erreichten mich.

Der Umzug ging schneller über die Bühne als gedacht

Eine letzte Hürde war jedoch mein Niederländisch-Kurs. Hier hatten wir lange gebraucht, bis überhaupt die gesamten Teilnehmer vollständig bei WhatsApp versammelt waren. Bei unserem letzten virtuellen Kurstermin sprach ich das Thema Messenger dann kurz an – und erfreulicherweise zeigten sich auch hier alle bereit, zu Signal wechseln zu wollen und dort eine Gruppe zu eröffnen. Mittlerweile habe ich bei Signal eine Gruppe gegründet, in der schon einige der Teilnehmer zu finden sind.

Man merkt also: Es funktioniert. Es ist mit Aufwand, Überzeugungsarbeit und vielleicht auch kleinen Einschränkungen verbunden, aber es funktioniert. In meinem Fall hatte ich das Glück, dass bereits eine große Anzahl an Kontakten auch bei Signal, Threema oder iMessage zu erreichen war. Aber auch wenn dem nicht so ist: Die eigene Privatsphäre sollte immer vor dem Zwang, eine bestimmte App nutzen zu müssen, stehen. Mein Beispiel zeigt, dass es nicht so schwer ist, sich vom alteingesessenen und bequem zu handhabenden Messenger WhatsApp zu lösen. Es sind selbstbestimmte, eigene Entscheidungen, die unbequem sein können, aber im Endeffekt mit einem positiven Gefühl einher gehen, weil man weiß, dass man das Richtige getan hat.

Auch der kathartische Faktor ist nicht von der Hand zu weisen. Im Verlauf der Jahre sammeln sich Unmengen an Daten und zigfach geteilte Bilder, Sprachnachrichten und weiteres sinnloses Zeug an, das den oft spärlichen Speicherplatz des iPhones belegt. Wer braucht das noch alles? Es ist befreiend, sich auch von diesem Ballast zu befreien. Und apropos befreien: Man wird nicht automatisch aus allen sozialen Interaktionen ausgeschlossen, nur weil man WhatsApp löscht. Wer Angst hat, nicht mehr mit einbezogen zu werden, nur weil eine einzige App zur Kommunikation fehlt, sollte die Wahl der Kontakte vielleicht sowieso überdenken. Wer weiter Kontakt halten will, findet andere Mittel und Wege – und sei es eine klassische SMS oder ein altmodischer Anruf.

Am gestrigen Nachmittag war es dann soweit. Eigentlich hatte ich mir noch Zeit bis Ende Januar gegeben, ehe der Umzug zu anderen Messengern finalisiert werden würde. Dann war aber doch schon alles geklärt und ich zugegebenermaßen bedacht darauf, möglichst schnell WhatsApp vom iPhone werfen zu können. Also wurden letzte einzelne Backups der wichtigsten Chats angelegt, alle Chatverläufe gelöscht, alle archivierten Chats gelöscht und dann final auch der WhatsApp-Account gelöscht sowie WhatsApp vom iPhone geworfen. Es fühlte sich richtig und gut an.

The Social Dilemma: Empfehlenswerte Doku zum Thema

Weitere Bestätigung gab mir in diesem Zusammenhang die hervorragende und sehr zu empfehlende Netflix-Dokumentation „The Social Dilemma“ (dt. „Das Dilemma mit den sozialen Medien“), die genau die Themen anspricht, um die es in der letzten Woche ging. Wie sehr halten uns die großen Tech-Konzerne wie Facebook in der Hand, in welchem Ausmaß manipulieren sie uns schon jetzt, und wohin können diese Manipulationen führen?

Ich vertraue daher lieber auf eine gemeinnützige Organisation, die von Spenden finanziert wird (Signal) oder einem unabhängigen Schweizer Unternehmen, das europäischen Datenschutzgesetzen unterliegt (Threema), als weiterhin der großen Datenkrake Facebook. Mein Facebook-Account wurde schon vor einiger Zeit gelöscht, da mich dieses zeitfressende, unglücklich machende, überladene „soziale“ Netzwerk und seine scheinbar ebenfalls dauergenervten Nutzer nur noch frustrierte.

In der Netflix-Dokumentation kam auch der berühmte Satz, „Wenn das Produkt nichts kostet, bist DU das Produkt“ zur Anwendung. Wir müssen Facebook und Co. nicht mit unseren privaten Daten bezahlen – nicht, solange es noch genügend Alternativen gibt, die mehr Wert auf Privatsphäre, Sicherheit und Datenschutz legen. Wir haben es selbst in der Hand: Denn auch die scheinbar belanglosen Geburtstagsgrüße für die Oma gehen niemanden sonst etwas an, erst recht nicht Facebook.