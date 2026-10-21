Ob für Zuhause auf dem Nachttisch, im Büro auf dem Schreibtisch oder unterwegs im Hotel, die ESR 3-in-1 MagSafe Ladestation versorgt all eure Apple-Geräte zuverlässig mit Strom. Und da sich die Station zusammenklappen lässt, ist sie bestens geeignet, wenn ihr auf Reisen seid. Denn genau dann möchte man nicht drei einzelne Ladekabel für jedes Gerät mitnehmen. Was die ESR Ladestation kann, habe ich ausprobiert.

Obwohl relativ viel Kunststoff zum Einsatz kommt, ist die Station hochwertig verarbeitet, zudem macht das Scharnier einen guten und stabilen Eindruck. Mit nur 15,8 Millimetern im zugeklappten Zustand lässt sich das iPhone mit Qi2 und 25 Watt auch flach auf dem Ladegerät aufladen. Aufgeklappt eröffnen sich aber deutlich mehr Möglichkeiten, da sich so eingehende Benachrichtigungen sofort ablesen lassen. Im Querformat wird zudem StandBy unterstützt, auch das Ansehen eines Videos während des Ladevorgangs ist bequem möglich. Und da die Magnete ziemlich stark sind, hält das iPhone auch problemlos.

Wenn die Station aufgeklappt ist, könnt ihr auch die Apple Watch und die AirPods aufladen. Für die AirPods steht am anderen Ende ein Ladepuck bereit, der sich ebenfalls ausklappen lässt. Die angeschlossene Uhr hält magnetisch und, wenn unterstützt, erfolgt die Aufladung mit 5 Watt im Schnelllademodus. Für die AirPods stellt die Station ebenfalls 5 Watt bereit, allerdings gibt es hier keine Magnete, die eine perfekte Ausrichtung unterstützen.

Cryo Boost mit aktiver Kühlfunktion

All das gefällt mir richtig gut. Doch es gibt noch ein Extra, denn die Station unterstützt die von ESR bekannte Cryo-Boost-Technologie. Der eingebaute Lüfter, der im aktiven Zustand leise arbeitet, kühlt das iPhone während des Ladevorgangs, was gleich mehrere Vorteile bedeutet. Zum einen schont das den Akku, denn Wärme ist für einen Akku immer schlecht. Zum anderen erfolgt die Aufladung schneller, da das Ladegerät über einen längeren Zeitraum die volle Leistung abgeben kann, ohne dass eine Drosselung greift. Wenn der Akku nämlich zu warm wird, fällt die Leistung, um diesen zu schützen.

Wer durch ein leichtes Surren um den Schlaf gebracht wird, kann den Lüfter mit einem Kick auf die seitliche Taste auch optional deaktivieren.

Im Test mit meinem iPhone 17 Pro Max konnte ich auf knapp 60 Prozent aufladen, wenn der Lüfter aktiv war. Ohne Lüfter bin ich im gleichen Zeitraum nur auf etwas mehr als 50 Prozent gekommen. Das zeigt also, dass eine Kühlfunktion definitiv eine Berechtigung hat.

Ich vermisse nur ein Detail

Während mich die Verarbeitung, der Einsatz der neusten Schnellladetechnologie sowie die Kühlfunktion überzeugt haben, vermisse ich ein kleines Detail. Obwohl die Station bestens für unterwegs geeignet ist, gibt es keine Tasche und kein Transportetui dazu. Das ist echt schade, denn sowohl ein langes USB-C-Kabel als auch ein Netzteil mit 65 Watt gehören zum Lieferumfang.

So teuer ist die ESR Ladestation

Mit 119,99 Euro ist die 3-in-1-Ladestation von ESR durchaus teuer. Beachten müsst ihr, dass alle neuen Technologien mit an Bord sind und ihr Kabel und Netzteil direkt mit dazu bekommt. Bei diesem Preis hätte ich ein Etui aber erwartet.