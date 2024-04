ESR bietet Tastatur-Hülle für nicht veröffentlichtes 12,9 Zoll iPad Air an

2023 hat Apple kein einziges neues iPad vorgestellt. Das neue iPad Pro und das neue iPad Air sollen laut den neusten Gerüchten aber in der zweiten Mai-Woche präsentiert werden. Bekräftig wird dieser Umstand durch neue Hüllen für das bisher nicht veröffentlichte iPad Air mit 12,9 Zoll Display. Der Hersteller ESR hat uns neue Informationen zur kommenden Hülle für das iPad Air 2024 zugeschickt und listet die erste Tastatur-Hülle schon bei Amazon.

Die ESR Tastatur-Hülle ist für das 13 Zoll iPad Air 2024 bestimmt und kombiniert ein Case mit einer Tastatur. Das iPad steckt man in die Hülle, welche man auch abnehmen und ohne Tastatur nutzen kann. Das Case hält magnetisch an der Tastatur-Hülle und man kann es im Hoch- oder Querformat verwenden.

ESR Tastatur-Hülle für das große iPad Air 2024

Es gibt nicht nur eine vollwertige Tastatur (allerdings ohne Ziffernblock), sondern auch ein Trackpad, mit dem man einfacher auf dem iPad navigieren kann. Gleichzeitig könnt ihr den Apple Pencil mitnehmen und in die passende Halterung stecken.

ESR verkauft die Tastatur-Hülle für das große iPad Air 2024 für 149,99 Euro und Vorbestellungen lassen sich ab sofort tätigen. Als Erscheinungstermin gibt Amazon den 7. Mai an, was sich wiederum mit dem ungefähren Starttermin des neuen iPad Air deckt. Gleichzeitig wird ESR in Kürze auch eine einfache Klapp-Hülle sowie eine Displayfolie mit Papiergefühl anbieten.

ESR iPad Air 13 Hülle mit Tastatur, iPad Air 13 Tastaturhülle mit einzustellendem... Ortsunabhängiges Arbeiten: Rüste dein iPad in den Erledigungsmodus auf, indem du es in ein tragbares Produktivitätsgerät verwandelst und seie...

Quick-Set-Magnetständer: Ultrastarke Magnete verbinden Hülle und Tablet nahtlos miteinander, sodass du den schwebenden Auslegerständer ganz einfach...