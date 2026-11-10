Eufy TrackLight Kamera S1

Eufy TrackLight Kamera S1: Die Kamera, die Einbrechern hinterher leuchtet

Jetzt für 299 Euro erhältlich

Freddy1 Kommentar zu Eufy TrackLight Kamera S1: Die Kamera, die Einbrechern hinterher leuchtet
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Eufy TrackLight Kamera S1

Anker hat heute die Eufy TrackLight Kamera S1 vorgestellt. Laut Hersteller handelt es sich um die weltweit erste Außenkamera mit einem Licht, das verdächtigen Personen automatisch folgt und sie so abschrecken soll. Mit der Anker HomeBase lässt sie sich zudem in Apple Home einbinden und läuft damit gemeinsam mit anderen Smart-Home-Geräten in einer HomeKit-Umgebung.

Das Licht bleibt dran

Erkennt die Kamera eine verdächtige Person, richtet sie den Lichtkegel auf sie aus und verfolgt sie aus bis zu 12 Metern Entfernung. Der Strahl passt sich dabei an: Er wird schmaler, wenn jemand weit weg ist, und breiter, sobald er näher kommt. Die Kamera dreht sich horizontal um 355 Grad und schafft bis zu 87 Grad pro Sekunde.

Eufy TrackLight Kamera S1
Das Licht verfolgt Einbrecher.

Wer es noch deutlicher mag, aktiviert den optionalen Abschreckungsmodus, der Licht und eine 105 Dezibel laute Sirene gleichzeitig einschaltet. Zusätzlich gibt es einen rot-blau blinkenden Lichtmodus.

Technik und Ausstattung

Die Kamera nimmt in 4K auf, bietet 10-fachen Digitalzoom und Nachtsicht, damit auch im Dunkeln Gesichter erkennbar bleiben. Ein 120 Grad Flutlicht arbeitet mit TrackLight zusammen, und zwei Radare erfassen einen Bereich von 180 Grad bis etwa 12 Meter.

Über die „Familienliste“ in der App lassen sich bekannte Personen hinterlegen. Sie werden bei ihrer Ankunft mit einem sanften, einladenden Licht empfangen, die Erkennung läuft über das Bluetooth des jeweiligen Smartphones.

Eufy TrackLight Kamera S1
Diese Technik ist an Bord.

Für Dauerbetrieb sorgen ein 15.000 mAh Akku und ein 5,5 Watt Solarpanel. Die Schutzklasse IP65 hält Staub und Wasser fern. Allerdings fehlt ein integrierter Speicher: Aufnahmen landen entweder auf einer microSD-Karte oder in der HomeBase. Ein Abo ist dafür nicht nötig.

Preis und Verfügbarkeit

Die TrackLight Kamera S1 kostet 299 Euro und ist ab sofort in einer weißen oder schwarzen Modellvariante erhältlich.

Anker eufy TrackLight Kamera S1, 4K-Solarkamera mit KI-Tracking | 180° Radar...
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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch das ist neu

Kommentare 1 Antwort

  1. Der Preis heiß. Kein Schnäppchen. Aber wenn ich ein Apple One Abo habe brauche ich ja keine HomeBase da Videos usw. in HomeKit Secure gespeichert werden?!

    Antworten

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