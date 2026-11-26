Anfang des Monats haben wir euch bereits auf die neue Eufy Window Cam E10 aufmerksam gemacht, die zunächst für 69 Euro verfügbar war. Danach wurde der Preis kurzzeitig auf 79,99 Euro erhöht, was auch der unverbindlichen Preisempfehlung entspricht. Mittlerweile ist die neue Kamera Teil der Black-Friday-Deals von Anker und wird für 59 Euro verkauft. Grund genug, noch einmal auf die Neuerscheinung hinzuweisen.

Die Eufy Window Cam E10 ist eine interessante Alternative für alle, die keine Smart-Home-Kamera im Außenbereich anbringen können oder wollen. Etwa, weil man zur Miete wohnt und nicht ohne Weiteres in die Hauswand bohren darf. Die Eufy Window Cam E10 wird dagegen ganz ohne Schrauben an der Innenseite eines Fensters montiert.

Die Montage erfolgt werkzeuglos und soll laut Anker weniger als eine Minute dauern. Ein besonderes Befestigungssystem soll dabei störende Kleberückstände vermeiden. Dank einer manuellen Neigung von bis zu 25 Grad lässt sich der Blickwinkel anpassen, so dass auch Eingangsbereiche, Einfahrten oder Pakete vor der Haustür im Blick bleiben. „Das passgenaue Design blockiert die meisten Blendeffekte. Bei dickerem Doppel- oder Dreifachglas können minimale Randreflexionen auftreten. Hier helfen Vorhänge, Jalousien oder die beiliegenden Spiegelungsschutz-Aufkleber“, so weitere interessante Details von Anker.

Eufy Window Cam E10 zeichnet Videos lokal auf

Ebenfalls sehr praktisch: Die Kamera kann erkannte Aktivitäten lokal aufzeichnen, dazu verfügt sie über einen Slot für Micro-SD-Speicherkarten. Optional könnt ihr die Eufy Window Cam E10 auch mit der HomeBase S380 koppeln, um noch mehr Speicherplatz zu erhalten oder die KI-gestützte, lokale Gesichtserkennung zu nutzen.

Was die Platzierung der Kamera angeht, gibt es eigentlich nur eine Einschränkung: Mit dem mitgelieferten, 3 Meter langen USB-C-Kabel müsst ihr es bis zur nächsten Steckdose schaffen. Ich denke, dass das in den allermeisten Fällen problemlos machbar ist.