Eufy Window Cam E10: Neue Überwachungskamera wird einfach ans Fenster geklebt

Das Konzept der neuen Eufy Window Cam E10 ist ebenso simpel wie ungewöhnlich: Statt die Kamera außen an der Hauswand oder unter dem Dachvorsprung anzubringen, wird sie direkt auf die Innenseite einer Fensterscheibe geklebt. Die Montage erfolgt werkzeuglos und soll laut Hersteller weniger als eine Minute dauern. Ein besonderes Befestigungssystem soll dabei störende Kleberückstände vermeiden. Dank einer manuellen Neigung von bis zu 25 Grad lässt sich der Blickwinkel anpassen, so dass auch Eingangsbereiche, Einfahrten oder Pakete vor der Haustür im Blick bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass die Neuerscheinung gerade für Mietwohnungen eine interessante Alternative zu klassischen Außenkameras sein könnte.

Bei der Bildqualität setzt Eufy auf eine Auflösung von 2.688 × 1.520 Pixeln, also 2,5K. Ein achtfacher Digitalzoom soll zusätzliche Details sichtbar machen. Bei Dunkelheit kommt MaxColor Vision zum Einsatz, das mit Hilfe einer lichtstarken f/1.0-Blende und KI-gestützter Bildverarbeitung farbige Nachtaufnahmen ermöglichen soll. Da eine Kamera hinter Glas schnell mit störenden Spiegelungen zu kämpfen hat, setzt Eufy außerdem auf ein spezielles Anti-Reflexionsdesign und zusätzliche Aufkleber. Ganz ausschließen lassen sich Reflexionen allerdings nicht, insbesondere bei besonders dicken Doppel- oder Dreifachverglasungen.

KI-Erkennung und Aufzeichnung rund um die Uhr

Im Hinblick auf Smart Home-Funktionen hat Eufy eine lokale KI-Erkennung integriert, die zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren unterscheidet, und entsprechende Push-Benachrichtigungen verschickt. Über individuell definierbare Aktivitätszonen lässt sich festlegen, welche Bereiche tatsächlich relevant sind. Besonders interessant ist die kontinuierliche Videoaufzeichnung rund um die Uhr. Die Aufnahmen landen auf einer separat erhältlichen microSD-Karte mit bis zu 256 GB Speicherplatz. Ein kostenpflichtiges Cloud-Abo ist für die grundlegenden Funktionen nicht erforderlich. Zusätzlich unterstützt die Kamera Zwei-Wege-Audio, Dual-Band-WLAN und die Einbindung in Alexa sowie Google Assistant.

Einen Haken gibt es allerdings: Die Window Cam E10 besitzt keinen integrierten Akku und benötigt eine permanente Stromversorgung. Dafür liefert Eufy ein drei Meter langes USB-C-Kabel samt Netzteil und Kabelclips mit. Eine Steckdose in Fensternähe ist damit Pflicht, außerdem muss man sich mit einem sichtbaren Kabel arrangieren. Auch bei der Wahl des Montageorts gibt es Einschränkungen: Milchglas und strukturierte Scheiben eignen sich nicht für den Einsatz. Wer die Kamera aus einem höher gelegenen Stockwerk stark nach unten richtet, muss zudem mit möglichen toten Winkeln rechnen.

Die neue Eufy Window Cam E10 ist derzeit bei Amazon zum Preis von 69,99 Euro gelistet. Weitere Informationen zur Neuerscheinung gibt es auch auf der offiziellen Produktseite von Eufy.