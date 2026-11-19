Wer sein Smart Home auf Matter ausgerichtet hat, bekommt bei Eve eine große Auswahl an kompatiblen Geräten und Sensoren. Diese lassen sich alle problemlos in Apple Home integrieren, sofern eine Matter-Steuerzentrale, zum Beispiel ein HomePod, vorhanden ist. Wer Alexa oder Google nutzt, bindet die Geräte einfach dort ein. Und am Black Friday bekommt ihr zahlreiche Produkte von Eve reduziert, sodass ihr euer Smart Home günstig erweitern könnt.

Eve Thermo: Smart heizen

Das Eve Thermo der fünften Generation setzt auf ein neues Design, das aus glänzenden und matten Elementen besteht. Besonders spannend ist aber der verbesserte Regelalgorithmus, der eine noch präzisere Steuerung ermöglicht. Weiterhin steht ein Display bereit, das die aktuelle Temperatur anzeigt und eine manuelle Änderung möglich macht. Durch Automationen mit anderen Geräten und Sensoren wird das Thermostat noch smarter. In meinem Testbericht findet ihr alle Details noch einmal aufgeschlüsselt.

Eve Thermo für 59,69 Euro statt 79,95 Euro

4x Eve Thermo für 209,99 Euro statt 299,95 Euro (52,49 Euro pro Stück)

Angebot Eve Thermo (Matter, 5. Gen.) 4er-Pack: Smartes Heizkörperthermostat | neues Design... APP- UND SPRACHSTEUERUNG – Steuern Sie Ihre Raumtemperatur ganz bequem per Sprache, App oder direkt an der Heizung, und sorgen Sie auch von...

INTELLIGENTES HEIZMANAGEMENT FÜR KOMFORT UND ENERGIEEFFIZIENZ – Heizen Sie automatisch nach Zeit oder Anwesenheit und pausieren Sie die Heizung...

Eve Thermo Control: Die beste Ergänzung

Ist das Heizkörperthermostat unter einer Fensterbank oder hinter einem Sofa versteckt, misst es oft eine andere Temperatur, als tatsächlich im Raum herrscht. Hier kommt Eve Thermo Control ins Spiel: Der zusätzliche Sensor erfasst die Raumtemperatur an einer passenderen Stelle und sorgt so für eine deutlich präzisere Regelung. Praktisch dabei: Ein einzelner Sensor kann auch mehrere Thermostate gleichzeitig steuern, sofern das in deinen vier Wänden sinnvoll ist.

Eve Thermo Control für 54,99 Euro statt 79,95 Euro

Eve Energy: Jetzt schon an den Weihnachtsbaum denken

Smarte Lichterketten gibt es zwar reichlich, doch du musst nicht zwingend in eine neue Kette investieren. Wenn du deine alte, klassische Beleuchtung weiterverwenden möchtest, reicht eine smarte Steckdose: Damit lässt sich die Weihnachtsbaumbeleuchtung bequem per App steuern oder auf einen Zeitplan setzen. Der Zwischenstecker unterstützt außerdem Matter, sodass er sich in Windeseile in dein bevorzugtes Smart-Home-System einbinden lässt.

4x Eve Energy für 109,99 Euro statt 159,80 Euro

Angebot Eve Energy (Matter) 4er Set – Smarte Steckdose, TÜV-zertifiziert, Stiftung... Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach Anwesenheit steuern.

Geräte automatisch zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausschalten und Szenen erstellen, um mehrere vernetzte Geräte gleichzeitig zu steuern.

Eve Energy Outdoor: Für den Frühling vorsorgen

Wer auch draußen eine smarte Steckdose mit Matter will, greift zur Eve Energy Outdoor. Dabei handelt es sich nicht nur um einen einfachen Zwischenstecker, sondern um eine echte Steckdose, die festverdrahtet werden muss. Zeitpläne und Automationen sind ebenso möglich wie die Energiemessung.

Eve Energy Outdoor für 49,99 Euro statt 70,15 Euro

Angebot Eve Energy Outdoor (Matter): Smarte Außensteckdose mit Verbrauchsmessung... Leuchten, Pumpen und andere Außengeräte per Sprache oder App ein- und ausschalten, von unterwegs oder nach Anwesenheit steuern.

Geräte automatisieren und sie zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausschalten und Szenen erstellen, um mehrere vernetzte Geräte gleichzeitig zu...

Eve Door & Window: Tür- und Fensterkontakt

Für besonders clevere Automatisierungen empfehle ich smarte Tür- und Fenstersensoren, mit denen sich nebenbei auch Geld sparen lässt. Erkennt der Kontakt ein geöffnetes Fenster, kannst du die Heizung automatisch abschalten lassen. Weil hier ein echter Kontakt zum Einsatz kommt, arbeitet die Erkennung außerdem deutlich zuverlässiger. Selbstverständlich lassen sich je nach Status noch weitere Automationen anlegen.

Eve Door & Window für 29,96 Euro statt 39,95 Euro

3x Eve Door & Window für 84,99 Euro statt 109,95 Euro (28,33 Euro pro Stück)

Angebot Eve Door & Window (Matter), Smarter Kontaktsensor für Türen & Fenster, Sicherheit... Erkennen, ob Türen oder Fenster offen oder geschlossen sind

Erhalten Sie Mitteilungen, um unterwegs informiert zu bleiben/erstellen Sie Automationen um andere vernetzte Geräte zu steuern, sobald Fenster/Türen...

Eve Weather: Smarte Wetterstation

Der kleine Sensor misst am Aufstellort sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit. Dank Matter könnt ihr die Daten nutzen, um zum Beispiel die Heizung intelligent zu steuern.

Eve Weather für 49,99 Euro statt 79,95 Euro