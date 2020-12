Eve startet überarbeitete App und Thread-Unterstützung per Firmware-Update

Solltet ihr in eurem Smart Home auf HomeKit setzen, möglicherweise sogar einen HomePod Mini und noch dazu Produkte von Eve Systems im Einsatz haben, dann wird es jetzt spannend. Mit dem heute veröffentlichten Update auf Version 5.0 der Eve-App gibt es ein Firmware-Update für die Eve Door & Windows Sensoren, die damit ab sofort die zukunftssichere Netzwerktechnologie Thread unterstützen.

Was es genau mit Thread auf sich hat, das erklären uns die Entwickler von Eve Systems mit den folgenden Worten:

Thread ist eine moderne Netzwerktechnologie, die Smart Home-Geräte untereinander vernetzt. Sie ergänzt die beiden Standards WLAN und Bluetooth, mit denen HomeKit-Geräte bis jetzt kommunizieren. Das große Plus von Thread ist Mesh: Lichter, Thermostate, Steckdose, Sensoren etc. sprechen nicht nur direkt mit der Steuerzentrale, sondern auch untereinander — ein Thread-Netzwerk ist daher nicht von einem zentralen Knotenpunkt, wie z.B. einer Bridge, abhängig. Fällt ein Gerät aus, wird über das nächste kommuniziert. Je mehr Thread-Geräte, desto stabiler ist das Mesh-Netzwerk. Und Thread ist, neben WLAN und Bluetooth, eine der Säulen des kommenden Standards Connected Home over IP, den Amazon, Apple, Google, die Zigbee Alliance und viele weitere Smart Home-Hersteller gerade erarbeiten.

Aber das ist noch längst nicht alles, was Eve mit dem heutigen Update zu bieten hat. Eve ist jetzt für die Bildschirmauflösungen von iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max optimiert. iPad-Nutzer dürfen sich über die neue und komplett native Seitenleiste freuen. Obendrauf gibt es ein in Dunkel-Optik gehaltenes App-Icon, das sich in Eve über Einstellungen der Eve-App auswählen lässt.

Ebenfalls spannend für alle Besitzer eines neuen Macs mit M1-Chip: Dort lässt sich die aktualisierte Eve-App jetzt auch Nutzer. Dank Maus und Tastatur ist es hier vielleicht sogar noch etwas einfacher, komplexe Regeln und Automationen anzulegen. Außerdem gibt es mit dem Update die folgenden Neuerungen: