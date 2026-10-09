Eve Thermo: Beliebtes Matter-Thermostat bereits ab 36 Euro erhältlich

Das Wetter in Bochum heute kurz und bündig zusammengefasst: Es wird Zeit, die Heizung wieder startklar zu machen. Falls ihr ganz klassisch mit Heizkörper-Thermostaten unterwegs seid, dann ist der Umstieg auf ein smartes System besonders leicht und effektiv. Ein Bestseller kommt dabei aus München: Das Eve Thermo. Und genau das bekommt ihr in den Energiespartagen von tink.de zu einem echten Kracherpreis.

Im Fokus steht dabei nicht die neueste Generation, sondern der direkte Vorgänger. Das ist aber gar nicht schlimm, denn die wirklichen technischen Verbesserungen halten sich in Grenzen. Das Gehäuse wurde etwas modernisiert, die Matter-Zertifizierung ist ein kleines bisschen neuer. Eve ist mit dem neuen Thermo aber bei weitem nicht so einen großen Schritt gegangen, wie etwa Tado mit der X-Serie.

So bekommt ihr das Eve Thermo ab 36,65 Euro

Während man für das Tado X Thermostat knapp 60 Euro bezahlt und das Eve Thermo der fünften Generation sogar über 70 Euro kostet, wird es beim vorherigen Eve Thermo deutlich günstiger.

Bei tink.de bezahlt ihr für ein 3er-Set des Eve Thermo der vierten Generation nur 119,95 Euro. Mit dem Gutscheincode EVE10 könnt ihr an der Kasse noch einmal 10 Euro sparen. Damit landet ihr bei einem Stückpreis von 36,65 Euro. Das ist für das mit Matter over Thread ausgestattete Heizkörper-Thermostat ein wirklich guter Kurs.

Das Eve Thermo könnt ihr dank der direkten Matter-Anbindung direkt in ein geeignetes Smart Home System eurer Wahl einbinden, beispielsweise Apple Home. Auch eine direkte Steuerung per Bluetooth über die Eve-App, die übrigens ohne Abo und ohne Tracking auskommt, ist möglich.

Eve Thermo Matter (3x) Mit dem Gutschein EVE10 109,95 EUR jetzt kaufen

Was es sonst noch zu entdecken gibt

tink.de wirbt für die Energiespartage mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Mit dabei sind zahlreiche Hersteller, nicht nur aus dem Bereich Heizung. Schaut am besten selbst auf der Aktionsseite vorbei.

Dort bekommt ihr beispielsweise smarte Matter-Leuchtmittel aus der tink Basics Serie im 12er-Pack für nur 6,41 Euro pro Stück.

Ebenfalls praktisch und dank Matter over Thread ebenfalls universell einsetzbar sind die Tür- und Fenstersensoren von tink Basics. Hier kostet das 6er-Set zum Beispiel nur 96,99 Euro, ihr bekommt auch mehr oder weniger auf einen Schlag. Die Sensoren lassen sich in Apple Home wunderbar mit smarten Heizkörper-Thermostaten verbinden, wie etwa dem Eve Thermo.