Exklusiv für das neue Apple TV 4K: YouTube in 4K mit 60 FPS

Mit tvOS 14 hat Apple die Voraussetzung geschaffen, dass YouTube auf dem Apple TV auch in 4K wiedergegeben werden kann. Aufgrund von fehlendem Codec-Support war die Wiedergabe damals auf 1080p begrenzt. Mit dem neuen Apple TV 4K der zweiten Generation gibt es jetzt ein noch besseres Bild, denn die neue Set-top-Box unterstützt exklusiv 4K mit 60 FPS.

Wer das Apple TV 4K der ersten Generation nutzt, bekommt ebenfalls eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, allerdings ist bei 30 FPS Ende. Das wird den meisten Nutzern und Nutzerinnen vermutlich nur dann auffallen, wenn man beide Videos nebeneinander abspielt. Falls ihr aber ein neues Apple TV 4K seit Freitag im Einsatz habt, könnt ihr entsprechend angebotene YouTube-Videos jetzt noch flüssiger genießen.

I am apparently the only person on the internet who cares about this, but yes: The new Apple TV does 3840×2160@60 in HDR in the YouTube app. pic.twitter.com/ovuvibWMsf

— Daniel Vydra (@stillhereiguess) May 21, 2021