Facades: Neue Gratis-App listet alle Apple Stores auf

Kennt ihr das auch? Ihr seid in einer fremden Stadt unterwegs und legt gerne einen kleinen Schwenker ein, um einen Apple Store zu besuchen? Immerhin sind einige von Apples Ladengeschäften wahnsinnig toll gestaltet, mir fallen hier zum Beispiel die Stores in London ein.

Mit Facades (App Store-Link), einer neuen App des Entwicklers Michael Steeber, könnt ihr alle der seit 2001 eröffneten Apple Stores einfach entdecken. Die App steht kostenlos für iPhone, iPad und Mac zum Download bereit und bietet einige tolle Funktionen.

Neben einer einfachen Liste aller 522 Apple Stores mit integrierter Suche gibt es auch verschiedene Listen. Damit könnt ihr die Stores beispielsweise nach Designs oder angebotenen Service-Leistungen sortieren.

Welcher Apple Store ist euer Favorit?

Das Highlight ist aber sicherlich die Option, die von euch besuchten Stores zu markieren und so darüber Buch zu führen, in welchen Städten ihr schon einen Apple Store besucht habt. Die App zeigt euch sogar an, wie viele Prozent aller Apple Stores ihr schon besucht habt.

Ich muss heute im Laufe des Tages noch einmal ein paar Stores auf meiner Liste abhaken. Ich bin mir aber sicher, dass der einige von euch mit Sicherheit schon mehr Stores gesehen haben. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Apple Store euer persönlicher Liebling ist.