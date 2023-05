FigJam: Figma veröffentlicht eigene Freeform-App für das iPad

Jahrelang war es Drittanbietern überlassen, produktive Whiteboard-Apps für das iPad zu entwickeln und in den App Store zu bringen. Mit iPadOS 16 änderte sich dieser Zustand: Apple veröffentlichte erstmals und für viele überraschend eine eigene Produktiv-App namens Freeform, die auch für iPhones und Macs verfügbar gemacht wurde.

Nichtsdestotrotz gibt es für Apples Freeform-App durchaus Konkurrenz im App Store, beispielsweise mit der neuen iPad-Anwendung FigJam von Figma. Letzteres Unternehmen ist schon seit längerem mit kollaborativen Whiteboard-Tools auf dem Markt erfolgreich und hat daher sogar das Interesse von Adobe geweckt, das Figma für rund 20 Milliarden USD übernehmen will. So berichtet 9to5Mac. Während der Deal aufgrund regulatorischer Bedenken im Ausland gefährdet scheint, ist das Interesse von Figma am iPad als produktives Werkzeug sicher.

So hat man gerade ein neues Tool für das iPad mit dem Namen FigJam (App Store-Link) vorgestellt, das die Idee von Freeform auf Figma überträgt. FigJam ist der Whiteboarding-Bereich von Figma, der 2021 eingeführt wurde. Jetzt landet das Online-Whiteboard für Teams auch direkt auf dem iPad. FigJam ermöglicht die kostenlose Echtzeit-Zusammenarbeit auf Whiteboards für eine unbegrenzte Anzahl von Mitwirkenden. Werkzeuge zum Skizzieren, Notieren und Einfügen von Medien sind ebenfalls verfügbar, um produktiv zusammenarbeiten zu können.

Im App Store beschreibt Figma diese Kernfeatures von FigJam:

Zeichnen: Skizziere, notiere, markiere und kommentiere präzise mit dem Apple Pencil

Skizziere, notiere, markiere und kommentiere präzise mit dem Apple Pencil Mood Board: Sammle und organisiere Fotos, Links, Zitate, Videos und zufällige Gedanken, die dich inspirieren

Sammle und organisiere Fotos, Links, Zitate, Videos und zufällige Gedanken, die dich inspirieren Diagramm: Entwerfe Abläufe und Wireframes mit Formen und Verbindungen

Entwerfe Abläufe und Wireframes mit Formen und Verbindungen Ausschmücken: Verleihe deinen Dateien mit Formen, Washi-Tape, Aufklebern und Stempeln ein besonderes Flair

Verleihe deinen Dateien mit Formen, Washi-Tape, Aufklebern und Stempeln ein besonderes Flair Probiere etwas Neues aus: Entdecke Hunderte von Vorlagen für die Planung und persönliche Projekte in der Figma Community

Abgesehen davon, dass FigJam zum Figma-Ökosystem gehört, liegt der größte Vorteil gegenüber Freeform und anderen Whiteboard-Apps in der riesigen Bibliothek mit Planungs- und persönlichen Projektvorlagen. Und noch ein großes Unterscheidungsmerkmal gibt es in FigJam. Der Namenszusatz „Jam“ deutet es bereits an: Die Whiteboard-App bietet auch ein kollaboratives Musikhör-Erlebnis direkt in der App. „Spiele Musik direkt in FigJam ab, um sie zu hören und als Gruppe synchron zu arbeiten“, erklärt das Figma-Team dazu.

FigJam steht als Anwendung für iPadOS ab sofort auch im deutschen App Store zum Download bereit und kann nach Erstellen eines Nutzerkontos kostenlos genutzt werden. Beachten sollte man, dass die erstellten Whiteboards nach 24 Stunden gelöscht werden, sofern man sie nicht sichert. Für die Installation wird neben 34 MB an freiem Speicherplatz auch iPadOS 15.2 oder neuer benötigt. Auf der Website von Figma stehen für FigJam noch weitere Zusatz-Pakete für Profis bereit, die ab 3 Euro/Monat pro teilnehmender Person zu haben sind.