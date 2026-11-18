Ich oute mich: Ich schneide meine Videos für Social Media mit CapCut. Ich habe zuvor Final Cut Pro verwendet und finde das Schnittprogramm von Apple auch immer noch genial, allerdings bietet mir CapCut vor allem in Bezug auf Social-Media-Content einfach mehr Funktionen. Als ich damals aber Plugins für Final Cut Pro gesucht habe, landet man unweigerlich bei MotionVFX.

Und das hat auch Apple so gesehen und sich MotionVFX einfach einverleibt. Die Übernahme trägt jetzt Früchte, denn Apple integriert die komplette MotionVFX-Bibliothek mit Vorlagen, Titeln, Designs, Effekten, Layouts und Übergängen direkt in Final Cut Pro. Doch es gibt einen Haken: Nur Nutzer und Nutzerinnen, die Final Cut Pro im Apple Creator Studio nutzen, bekommen Zugriff. Wer Final Cut Pro als Einmalkauf bezahlt hat, schaut in die Röhre.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Videoeditor schon vorab für MotionVFX bezahlt hat, ist ziemlich hoch. Wer ohnehin das Abo nutzt, darf sich jetzt freuen, denn die komplette Bibliothek ist jetzt ohne weiteren Aufpreis in FCP verfügbar.

Für kreative Videos

Das ist definitiv ein richtig großes Upgrade für Final Cut Pro. Die Grafiken und Effekte lassen sich einfach auf die Video-Timeline ziehen, anpassen und bearbeiten. So können Videos im Handumdrehen aufgehübscht werden, ohne Kenntnisse in Grafikdesign und Videoeffekten zu haben.

Darüber hinaus gibt es Zugriff auf Stock-Videos, Fotos, Grafiken und Hintergründe. Creators können in FCP auch Bilder mit Textbeschreibungen erstellen und diese anschließend bearbeiten. Jedes Bild aus einem FCP-Projekt lässt sich zur Bearbeitung in Pixelmator Pro öffnen und nach Abschluss der Bearbeitung wieder in Final Cut Pro einfügen.

Final Cut Pro: Das Update sollte eigentlich schon da sein

Da einige Apple-Dienste kurzzeitig nicht verfügbar waren, verschiebt sich die Bereitstellung des Updates. Es ist aber davon auszugehen, dass das Update mit der MotionVFX-Integration sehr zeitnah im App Store zum Download bereitstehen wird. Prüft daher gerne den App Store, ob Apple das Update anbietet.