Finalist: Praktischer Tagesplaner liegt jetzt in Version 2.0 vor

Vor fast genau einem Jahr ist die Alternative zu Apples hauseigener Erinnerungen-App, Finalist (App Store-Link), im deutschen App Store gestartet. Damals zunächst nur für das iPhone und iPad verfügbar, hat sich die Anwendung im Verlauf der letzten zwölf Monate gemausert und liegt ab sofort in der überarbeiteten Version 2.0 im App Store vor.

Eine der wichtigsten Neuerungen von Finalist in Version 2.0 ist die Bereitstellung einer eigenen Variante für macOS, so dass sich der Aufgabenplaner nun auch bequem inklusive iCloud-Synchronisation auf dem Mac verwenden lässt – und das, ohne einen Nutzeraccount für die App anlegen zu müssen.

Zu den weiteren Verbesserungen und Neuheiten von Version 2.0 von Finalist gehört auch eine Kalender-Integration: Bis zu acht Kalender können in die App eingebunden werden, um so alle Ereignisse und Aufgaben unter einem Dach versammelt zu haben. Und auch die Verwaltung der Aufgaben selbst wurde nochmals optimiert. Ab sofort stehen zusätzliche Features wie Notizen, Countdowns und Fälligkeiten zur Verfügung, ebenso wie die Möglichkeit, Emojis in Listen zu integrieren. Und wer mit mehreren Personen gemeinsam an Aufgaben arbeitet, beispielsweise bei der Arbeit in einem Projektteam oder in der Familie, kann nun geteilte Erinnerungen nutzen.

Neue Themes und verbesserte Backup-Features

Auch im Hinblick auf das Design und die Benutzerfreundlichkeit hat sich bei v2.0 von Finalist einiges getan: So gibt es neue Themes sowie eine optimierte Navigation, um sich in der App noch besser zurechtfinden zu können. Viele verschiedene Layouts, die sich zudem personalisieren lassen, sorgen für eine individuelle Anpassung an die eigenen Bedürfnisse. Ebenfalls verbessert wurde das Export- und Backup-Feature, damit keine Daten verlorengehen.

Wer sich Finalist bereits kurz nach dem Erscheinen aus dem App Store geladen hat, kann die Anwendung dauerhaft kostenlos und in vollem Umfang verwenden – ein kleines Dankeschön des Entwicklerteams von Diversion Marketing an die Early Adopter. Alle anderen User haben die Möglichkeit, Finalist in einer eingeschränkten Gratisversion zu nutzen oder nach siebentägiger kostenloser Testphase die Pro-Variante für 2,99 Euro/Monat, 17,99 Euro/Jahr oder per Einmalkauf in Höhe von 34,99 Euro zu erwerben, die auch Family Sharing beinhaltet. Weitere Infos zu Finalist gibt es auf der Website des Entwicklerteams.