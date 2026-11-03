Finance Three: Neues Haushaltsbuch für Paare, WGs und Familien

Wer die privaten Finanzen im Blick behalten möchte, muss dafür nicht gleich das eigene Bankkonto mit irgendeiner App verknüpfen oder sich durch komplizierte Diagramme kämpfen. Die neue iOS-App Finance Three (App Store-Link) vom Entwickler Oleksandr Uiutnov richtet sich an Einzelpersonen, Paare und Familien, die ihre Einnahmen, Ausgaben und Sparziele unkompliziert verwalten möchten.

Das Konzept hinter der App: Ein gemeinsames Haushaltsbuch, eine übersichtliche Darstellung der Finanzen und möglichst wenig Ablenkung. Statt Bankkonten anzubinden, werden sämtliche Buchungen manuell eingetragen. Eine Registrierung ist ebenfalls nicht erforderlich. Die Daten bleiben auf dem iPhone und werden über iCloud synchronisiert.

Im Alltag soll Finance Three vor allem schnell und unkompliziert sein: Einnahmen und Ausgaben lassen sich innerhalb weniger Sekunden erfassen. Dazu genügt es, einen Betrag einzugeben, eines von mehr als 100 Symbolen auszuwählen und bei Bedarf eine Notiz hinzuzufügen. Praktisch ist auch die Möglichkeit, direkt im Zahlenfeld mehrere Positionen zusammenzurechnen, etwa beim Erfassen eines Einkaufsbons. Einträge für zukünftige Tage lassen sich über den integrierten Kalender planen und später bearbeiten. Zusätzlich sorgen Widgets für den Home- und Sperrbildschirm dafür, dass sich das Eingabefeld unmittelbar öffnen lässt. Eine monatliche Übersicht zeigt außerdem, wie viel Geld hereingekommen und wie viel ausgegeben worden ist.

Ein gemeinsames Budget für Paare und Familien

Eine große Stärke von Finance Three ist das gemeinsame Verwalten von Geld. Über die iCloud-Familienfreigabe können mehrere Personen zu einem gemeinsamen Budget eingeladen werden. Neue Buchungen erscheinen anschließend auf allen verbundenen Geräten. So behalten beispielsweise Paare ihre gemeinsamen Haushaltsausgaben im Blick, während Familien nachvollziehen können, wohin das Geld fließt. Das persönliche Budget bleibt davon getrennt und privat.

Auch Planungsfunktionen sind bei Finance Three mit an Bord. Dazu gehören digitale Umschläge, mit denen sich Geld für unterschiedliche Zwecke reservieren lässt, beispielsweise für den Alltag, den nächsten Urlaub oder unerwartete Reparaturen. Auch regelmäßige Zahlungen lassen sich als Fixkosten hinterlegen. Auf Wunsch erinnert die App rechtzeitig an bevorstehende Abbuchungen.

Sehr interessant ist meiner Ansicht nach der Monatsplan: Einnahmen, Fixkosten, Alltagsausgaben und Sparbeträge werden auf einer Seite zusammengeführt. Daraus errechnet Finance Three, wie viel Geld am jeweiligen Tag noch ausgegeben werden kann. Nach der ersten Woche berücksichtigt die App zudem das bisherige Ausgabeverhalten und gibt eine Prognose für den restlichen Monat ab. Eine Kategorien-Übersicht mit Ringdiagramm und prozentualen Anteilen hilft zusätzlich dabei, die eigenen Geldgewohnheiten besser zu verstehen.

Fokus auf Datenschutz und kostenloser Einstieg

Besonders toll finde ich die Tatsache, dass die App zur Nutzung weder Bankzugangsdaten noch Kreditkarteninformationen benötigt und laut Entwickler Oleksandr Uiutnov auf Werbung und Tracking verzichtet. Die Finanzdaten werden auf dem eigenen Gerät und in iCloud gespeichert. Ein eigener Server für die Budgets kommt nicht zum Einsatz, und eine zusätzliche Sicherung der Daten ist über die Dateien-App möglich. Unterstützt werden in Finance Three insgesamt 31 Währungen und elf Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Schade ist leider nur, dass es noch keine iPad- und Mac-Version des Haushaltsbuches gibt.

Finance Three lässt sich kostenlos aus dem App Store laden. Bereits in der Gratisversion sind die manuelle Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, Symbole und Notizen, der Kalender, Widgets sowie monatliche Übersichten enthalten. Wer gemeinsame Budgets, Umschläge, Fixkosten, Erinnerungen und die detaillierte Finanzplanung nutzen möchte, benötigt Finance Three Plus. Im deutschen App Store kostet das Abonnement derzeit 4,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro jährlich und beinhaltet einen kostenlosen Probemonat.