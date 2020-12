Fire TV bekommt neue Funktionen: Türklingel, Webcam und Overlay-Antworten

Besitzer eines Fire TV können sich in den kommenden Wochen über neue Funktionen freuen. Insgesamt gibt es drei spannende neue Features, die wir euch in diesem Artikel vorstellen wollen. Sicherlich für einige von euch nicht ganz uninteressant, denn immerhin dürften einige von euch in der Black Friday Woche zugeschlagen und sich einen Fire TV zum Vorteilspreis gesichert haben. Der Rollout der folgenden Funktionen hat bereits begonnen und wird in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.

Auf allen Fire TV Geräte mit Ausnahme der ersten Generation des Fire TV und Fire TV Stick gibt es diskretere Alexa-Antworten während des Fernsehens. Amazon erklärt die neue Funktion wie folgt:

Kunden können Alexa auf Fire TV-Geräten nun nach dem Wetter („Alexa, wie ist das Wetter?“) oder anderen Informationen („Alexa, wie weit ist der Planet Mars entfernt?“) fragen, ohne dass das Fernseherlebnis dabei unterbrochen wird. Die Antworten werden von Alexa in einem Overlay über der Vollbild-Videowiedergabe oder dem Browsing-Bildschirm eingeblendet.

Eine weitere Neuerung betrifft alle Fire TV Nutzer, die auch eine Videotürklingel von Ring im Einsatz haben. Klingelt jemand an der Tür und man hat keine Lust vom Sofa aufzustehen, reicht ein Sprachbefehl wie „Alexa, zeig mir [Ring Gerätename]“, um das aktuelle Live-Bild der Türklingel-Kamera auf dem Fernseher anzuzeigen. „Fire TV-Geräte können Türklingel-Benachrichtigungen ausschließlich von Ring-Videotürklingeln empfangen. Der Fire TV Cube (2. Generation) wird nicht unterstützt“, lässt uns Amazon wissen.

Der Fire TV Cube der zweiten Generation kommt dafür in den Genuss einer anderen neuen Funktion: Kompatible Webcam können direkt mit dem Fire TV Cube verbunden werden, um Alexa-Videoanrufe auf dem Fernseher nutzen zu können. Mit den Videoanrufen kann man seinen Gegenüber sehen, hören und mit ihm sprechen, unter anderem funktionieren die Alexa-Videoanrufe auch auf Echo Show-Geräte, Fire-Tablets oder mit der Alexa-App auf einem Smartphone.

Die Webcam muss zur Verbindung mit dem Fire TV Cube eine Unterstützung für UVC (USB Video Class) bieten. Das ist beispielsweise bei der Logitech C920 der Fall.