Fire TV Soundbar erscheint am 29. Juli in Deutschland

Bereits vor einer ganzen Weile hat Amazon die Fire TV Soundbar in den USA auf den Markt gebracht. Ein 2.0-Lautsprecher mit DTS Virtual:X und Dolby Audio sowie Bluetooth-Unterstützung, der optimal für die Verwendung mit einem Fire TV Fernseher optimiert ist. Prinzipiell ist die Soundbar aber mit jedem Fernseher kompatibel, der über einen freien HDMI-Anschluss mit ARC-Technik verfügt. Das ist ein seit Jahren verbreiteter Standard.

Insbesondere für Fernseher, die in Sachen Klang eher schmächtig auf der Brust sind, kann sich der Einsatz einer Soundbar definitiv lohnen. „Die kompakte Fire TV Soundbar sorgt mit dualen Lautsprechern für satteren Sound, klarere Stimmen und tieferen Bass deines TV-Audios“, verspricht Amazon. Ab dem 29. Juli wird der Lautsprecher auch in Deutschland erhältlich sein, ab sofort sind Vorbestellungen zu einem auf 109,99 Euro reduzierten Preis möglich.

Natürlich darf man in diesem Preissegment keine Wunderdinge erwarten, immerhin gibt es Soundbars für den sieben oder achtfachen Preis. Die Sonos Arc wird beispielsweise für 869 Euro verkauft. Aber das sind ganz andere Dimensionen. Wie sich die Fire TV Soundbar schlägt, haben zum Glück schon einige Medien aus den USA herausfinden können. So schreibt beispielsweise TechRadar:

Insgesamt ist die Amazon Fire TV-Soundbar so einfach, wie es nur geht, mit begrenzten Anschluss- und Klangverarbeitungsoptionen. Dennoch werden Zuschauer, die eine einfache Soundbar suchen, um die integrierten Lautsprecher ihres Fernsehers zu verbessern, nicht enttäuscht sein.

Und was in dieser Preisklasse sicherlich nicht ganz üblich ist: Es ist sogar eine Bluetooth-Anbindung verbaut. So könnt ihr die Fire TV Soundbar als Bluetooth-Lautsprecher für die Musik-Wiedergabe eures iPhones oder iPads nutzen, wenn gerade kein Fernsehen geschaut wird. Für 109,99 Euro sicherlich eine prima Sache.

