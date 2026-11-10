Firefox 160.0 für iOS: Mozilla optimiert den Browser für Apples iPhone Duo

Firefox 160.0 für iOS: Mozilla optimiert den Browser für Apples iPhone Duo

Split-View und Display-Anpassungen im Fokus

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Mozilla hat Firefox für iOS (App Store-Link) in Version 160.0 veröffentlicht und dabei vor allem die Unterstützung für Apples iPhone Duo verbessert. Die offiziellen Release Notes im App Store verraten nur wenige Details, allerdings zeigt ein Blick in das GitHub-Repository des Entwicklerteams, dass sich unter der Haube einiges getan hat. Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Fehlerkorrekturen, die insbesondere die Darstellung und Bedienung auf dem faltbaren iPhone verbessern sollen.

Ein Schwerpunkt des Updates betrifft die geteilte Ansicht: Hier konnte es bislang zu Problemen mit doppelten Fensterkennungen (UUIDs) kommen. Dieser Fehler wurde mit der neuen Version behoben. Darüber hinaus hat Mozilla verschiedene Darstellungsprobleme im aufgeklappten Zustand beseitigt. So überlappten zuvor teilweise die Symbol- und Statusleisten den sicheren Anzeigebereich des Displays. Auch im zusammengeklappten Modus wurden Layout-Fehler korrigiert, die sich unter anderem in der Tab-Übersicht und bei der unteren Adressleiste bemerkbar machten.


Zahlreiche Korrekturen bei der Bedienung

Drei iPhone-Screenshots von Firefox
So sieht der Firefox-Browser auf einem iPhone 18 Pro aus.

Auch an kleineren Details hat Mozilla geschraubt. Die Adressleiste lässt sich beim Erweitern nun wieder problemlos verkleinern, außerdem wurde ein Fehler beim langen Drücken der Tab-Taste behoben. Weitere Anpassungen betreffen das Panel für den Tracking-Schutz sowie die Hintergrundfarbe der vertikalen Systemleiste im Dunkelmodus. Damit soll Firefox auf dem iPhone Duo nicht nur optisch stimmiger wirken, sondern sich auch im Alltag zuverlässiger bedienen lassen.

Abgerundet wird das Update durch Verbesserungen bei der Unterstützung externer Bildschirme. Zudem wurde die Erkennung des Geräts anhand seiner Modellkennung angepasst. Firefox für iOS in Version 160.0 steht bereits zum Download bereit und kann wie gewohnt über den Apple App Store installiert beziehungsweise aktualisiert werden. Für die Installation wird mindestens iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer sowie rund 392 MB an freiem Speicherplatz benötigt.

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Entwickler: Mozilla
Preis: Kostenlos

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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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