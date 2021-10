Firefox Klar: Minimalistischer Browser mit Redesign unter iOS

Neben Apples hauseigenem Safari-Browser buhlen im deutschen App Store auch eine Menge anderer Internetbrowser um die Gunst der User. Eine besonders minimalistische und auf Datenschutz bedachte Variante wird seit längerem von Mozilla mit Firefox Klar (App Store-Link) kostenlos für iPhones und iPads bereitgestellt. Die Anwendung ist knapp 20 MB groß, benötigt mindestens iOS 13.6 und kann in deutscher Sprache verwendet werden.

So berichtet das Entwicklerteam von Mozilla über Firefox Klar. Im englischsprachigen Raum ist der Browser auch unter dem Titel „Firefox Focus“ bekannt. Wie Mozilla nun im hauseigenen Blog bekanntgegeben hat, wurden für Firefox Klar unter iOS nun einige Neuerungen und Verbesserungen vorgenommen: Ab sofort liegt der Internetbrowser in Version 38 im deutschen App Store vor. Mozilla erklärt diese im Blogpost wie folgt:

„Wir haben einen neuen Look mit neuen Farben, einem neuen Logo und einem dunklen Thema. Wir haben eine Verknüpfungsfunktion hinzugefügt, damit die Nutzer zu den Websites gelangen können, die sie am häufigsten besuchen. Und mit Blick auf den Datenschutz sehen Sie das Symbol für den Tracking-Schutz, das von der Suchleiste aus zugänglich ist, so dass Sie die einzelnen Tracker schnell ein- oder ausschalten können, wenn Sie auf das Schildsymbol klicken. Außerdem haben wir einen globalen Zähler hinzugefügt, der Ihnen alle für Sie blockierten Tracker anzeigt.“