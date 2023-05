Flexispot Q8: Höhenverstellbarer Schreibtisch mit spannenden Extras

Mit dem zweiten Kind im Haus muss ich mich immer weiter verkleinern. Auf der Terrasse musste der große Grill einem Spielhaus und etlichen Pflanzkästen weichen und im Arbeitszimmer wird es mit den Wäscheständern auch schon ziemlich eng. Ein kleinerer Schreibtisch musste er – und ich erinnerte mich an eine E-Mail von Flexispot, die bereits vor einigen Monaten zu einem Test eingeladen hatten.

Das passende Modell war schnell gefunden: Der Flexispot Q8 sollte es werden. Mit einer 140 x 70 Zentimeter großen Bambus-Tischplatte deutlich kompakter als mein zwei Quadratmeter großer Schreibtisch-Riese, mit 58 Kilogramm aber auch kein leichter Brocken. Trotzdem war das Aufbau-Erlebnis eine ziemlich schnelle und einfache Sache.

Die Installation des Flexispot Q8

Der Flexispot Q8 wird in zwei Paketen geliefert, aufgeteilt in Tischbeine und Tischplatte. Bei mir wurden die Pakete von zwei unterschiedlichen Paketdiensten zugestellt, trotzdem klappte der Versand reibungslos. Der Hersteller macht das jedenfalls schon eine ganze Weile und alle Komponenten sind sicher verpackt.

Der Aufbau wäre selbst mit der sehr gut verständlichen Anleitung wohl kein großes Problem. Die beiden Beine werden einfach mit jeweils vier Schrauben und dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel an die Tischplatte geschraubt. Auch der Kabelkanal ist in wenigen Sekunden installiert. Danach steckt man noch die gut zu verstauenden Stromkabel der Beine an und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen.

So funktioniert die Höhenverstellung des Schreibtisches

Der Flexispot Q8 erlaubt eine Höhenverstellung von 60 bis 124 Zentimeter. Eine wirklich feine Sache für den Rücken, wenn man zwischendurch auch mal ein Stündchen im Stehen arbeiten kann. Der Schreibtisch fährt auf Knopfdruck manuell nach oben oder unten, vier Positionen kann man auch über einen langen Tastendruck speichern und dann direkt aufrufen. Ich finde es klasse, dass es nicht nur zwei Favoriten-Positionen sind, insbesondere wenn der Schreibtisch von mehreren Personen genutzt wird. Natürlich ist ein Kollisionsschutz verbaut, so dass die Bewegung des Tisches sofort gestoppt wird, wenn er auf ein Hindernis trifft.

Ein Thema, gerade wenn man fleißig in die Tasten haut, ist immer die Stabilität. Der Schreibtisch darf beim Tippen nicht zu stark wackeln, sonst wird es schnell ungemütlich. Mal eben an der Wand befestigen kann man einen höhenverstellbaren Schreibtisch ja nicht. Der Flexispot Q8 macht in dieser Hinsicht eine ganz gute Figur. Vier Standfüße wären vielleicht noch etwas stabiler, ein solches Modell hat Flexispot mit dem E7Q auch im Portfolio, aber als störend habe ich beim Q8 nichts empfunden.

Die smarten Extras des Flexispot Q8

Und dann wäre da ja noch das eine oder andere Extra, das der Flexispot Q8 mitbringt. Da wäre zum Beispiel die integrierte Schublade mit Abmessungen von 31 x 66 x 5 Zentimetern, die sich mittig am Schreibtisch direkt unter der Tischplatte versteckt. Hier kann man Ladekabel, Stifte, Notizzettel oder sogar Tastatur und Maus verstecken, um auf dem Schreibtisch für ein wenig mehr Ordnung zu sorgen. Bedenken sollte man allerdings, dass die Schreibtischplatte so etwas dicker ist – hier gibt es Kollisionsgefahr mit Armlehnen. Im Zweifel muss der Tisch also ein paar Zentimeter höher gestellt werden als man es zuvor gewohnt war.

Richtig spitze finde ich die beiden USB-Anschlüsse, die direkt neben der Steuereinheit verbaut sind. So spart man sich ein zusätzliches Netzteil auf dem Schreibtisch, nur wenn mal eben irgendein Gadget aufgeladen werden muss. Sowohl der USB-A-Port, als auch der USB-C-Anschluss liefern jeweils 12 Watt. Das ist vielleicht nicht das Maß der Dinge, für die meisten Zwecke aber ausreichend.

Um das Smartphone aufzuladen, hat man sogar noch einen weiteren Weg. Im rechten Bereich des Flexispot Q8 ist unter der Tischplatte ein Qi-Ladegerät verbaut. Das iPhone kann also einfach an einer bestimmten Position des Tisches abgelegt werden und es wird kabellos aufgeladen.

Hier könnte der Hersteller das Produkt noch verbessern

Hier muss ich aber gleich mit meinem ersten Kritikpunkt ansetzen. Der Qi-Ladepunkt ist mit einem einfachen Sticker markiert, was bei einer sonst so schönen Tischplatte nicht unbedingt den besten Eindruck macht. Hier hätte ich mir stattdessen eine dezente Gravur gewünscht, denn ganz ohne Sticker findet man die richtige Stelle nur schwer.

Nur sehr bedingt zu gebrauchen ist der Kabelkanal, der unter dem Flexispot Q8 verbaut ist. Zunächst einmal ist der Kabelkanal selbst ja eine sehr tolle Sache, allerdings gibt es gleich zwei Schwierigkeiten. Mit Maßen von 12 x 50 Zentimetern nutzt der Kabelkanal nicht einmal die Hälfte der zur Verfügung stehenden Breite des Tisches. Zudem ist die Höhe von nur 9 Zentimetern für eine Mehrfachsteckdose und die einen oder anderen dicken Stecker schon sehr knapp bemessen.

Absolut ärgerlich ist es, dass der Kabelkanal starr montiert wird. So ist es nahezu unmöglich, dickere Stecker in eine Steckdosenleiste einzustecken. Aus meiner Sicht sollte Flexispot hier noch einmal dringend nachbessern und den Kabelkanal nicht nur größer gestalten, sondern auch eine Option zum Aufklappen beziehungsweise Aushängen bieten.

Das Fazit: Der Flexispot Q8 ist eine tolle Verkleinerung

Abgesehen vom Kabelkanal konnte ich beim Flexispot Q8 keine wirklichen Mängel feststellen. Die Verarbeitung ist klasse und sehr hochwertig, die smarten Extras wie Schublade, USB-Ports oder Qi-Ladefläche sind eine tolle Sache. Der Preis mag mit 699,99 Euro (zum Shop) zwar hoch erscheinen, dafür bekommt man allerdings auch einiges geboten und der Versand ist schon inklusive. Mit 70 x 140 Zentimetern gibt es zwar nur eine einzige Größe, meine persönlichen Wünsche werden damit aber perfekt erfüllt.

Aktuell läuft auch der Flexispot Brand Day, hier könnt ihr vom 22. bis 26. Mai bis zu 200 Euro sparen. Leider nicht auf den hier vorgestellten Q8-Schreibtisch, aber auf einige andere Modelle des Herstellers. Schaut also am besten mal auf der Webseite vorbei. Die Angebote gelten übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich oder den Niederlanden.