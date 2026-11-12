Flighty weiß jetzt, wann du zum Flughafen losfahren solltest

Wer kennt das nicht? Der Flug rückt näher und die Frage lautet: Wann sollte ich eigentlich losfahren? Diese Frage beantwortet der bei uns schon mehrfach präsentierte Flugtracker Flighty (App Store-Link) mit der neuen Funktion „When to Leave“ an. Mit dem Herbst-Update auf Version 4.12 bringt die Flugtracking-App einen persönlichen Abfahrtsplaner an den Start, der Fahrzeit, Check-in und Sicherheitskontrolle berücksichtigt. Statt alles selbst zusammenzurechnen, übernimmt Flighty einen Großteil der Planung.

Für die Berechnung greift Flighty auf die Fahrzeitdaten von Apple Maps zurück und berücksichtigt die prognostizierte Verkehrslage. Nutzer und Nutzerinnen hinterlegen dafür ihren Abfahrtsort in den Flugdaten. Eine erste „Bald losfahren“-Benachrichtigung erscheint 20 Minuten vor dem errechneten Abfahrtszeitpunkt. Verschlechtert sich die Verkehrslage deutlich, informiert die App automatisch über die Änderung. Auch lokale Feiertage, die für mehr Verkehr oder längere Warteschlangen sorgen könnten, werden berücksichtigt.

Auch die Zeit am Flughafen lässt sich individuell planen. Als Standard empfiehlt Flighty zwei Stunden für US-Inlandsflüge, Schengen-Verbindungen und Kurzstreckenflüge. Wer einen Flughafen bereits kennt, kann sich alternativ an seinem bisherigen Zeitplan orientieren. Der Aufenthalt lässt sich entweder als zusammenhängender Zeitblock oder in bis zu neun einzelne Aktivitäten wie Parken, Check-in und Sicherheitskontrolle aufteilen. Reisende mit Bus oder Bahn können ihre Anreisezeit manuell eintragen.

Neue Funktionen für die Flugsuche und Flighty Friends

Neben „When to Leave“ bringt Version 4.12 auch weitere Verbesserungen mit. So lassen sich vergangene Flüge jetzt gezielt durchsuchen, ohne sich durch jahrelange Flugaufzeichnungen scrollen zu müssen. Neun Suchkriterien stehen dafür bereit, darunter Flughafen, Strecke, Fluggesellschaft und Flugnummer. Auch die sozialen Funktionen werden erweitert: Nutzer und Nutzerinnen können ihre „Flighty Friends“-Pässe vergleichen und erhalten Einblicke in Statistiken wie besuchte Länder oder zurückgelegte Flugstrecken. Außerdem lässt sich die Reihenfolge der Freunde und Familienmitglieder individuell anpassen.

„When to Leave“ steht Flighty Pro-Usern auf iPhone, iPad und Mac für mehr als 14.000 Flughäfen weltweit zur Verfügung. Die neue Funktion soll vor allem dabei helfen, unnötige Wartezeiten und Stress vor dem Abflug zu vermeiden, denn laut einer von Flighty angeführten Umfrage von Sendmybag.com kommt mehr als die Hälfte der befragten Reisenden zu früh am Flughafen an. Flighty Pro bietet eine kostenlose Testmöglichkeit für einen Flug, danach sind monatliche und jährliche Abos sowie ein Einmalkauf verfügbar. Für die Installation sollte man neben iOS/iPadOS 18.0 bzw. macOS 15.0 oder neuer auch rund 440 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät bereithalten.