Flora Incognita: Pflanzenerkennungs-App jetzt mit Offline-Modus

Die praktische und hübsch gestaltete Pflanzenerkennungs-App Flora Incognita (App-Store-Link) haben wir euch hier im Blog ja schon einige Male vorgestellt. Nun hat die App ein Update bekommen, das die Nutzung im Offline-Modus erlaubt.

Fragt ihr euch auf Spaziergängen auch manchmal, welche Pflanze da eigentlich gerade am Wegesrand blüht? Mit Flora Incognita (App-Store-Link) wird euch das Bestimmen der Pflanze ganz einfach gemacht. Ihr nehmt einfach ein Foto der Pflanze auf, das die App dann auswertet und im Anschluss den Namen und viele weitere interessante Informationen ausspuckt, wie Gattung, Verwendung und eine ausführliche Beschreibung des Gewächses.

Nun hat Flora Incognita ein Update bekommen, das neben kleineren Fehlerbehebungen auch eine größere Neuerung enthält: Den Offline-Modus. Ohne aktive Internetverbindung könnt ihr nun die Fotos der Pflanzen, die ihr unterwegs findet, mit der App aufnehmen und für die spätere Bestimmung speichern. Sobald ihr wieder online seid, wird euch angeboten, die Bestimmung direkt oder später vornehmen zu lassen. So könnt ihr also auch unterwegs direkt alle Bilder in der App speichern und müsst keine Fotos aus euren Alben in die App laden.

Kostenlos laden und nutzen

Flora Incognita könnt ihr kostenfrei im App Store laden und die App auch ohne weitere Kosten werbefrei nutzen. Flora Incognita läuft auf iPhones und iPads mit iOS bzw. iPadOS 11.0 oder höher. Die App ist in vielen Sprachversionen verfügbar, unter anderem auch in Deutsch.