„Forever Mouse“: Logitech denkt über Computermaus im Abo nach

Okay, jetzt wird es kurios: Während ich Abonnements bei Videostreaming, Musikstreaming und anderen Services noch nachvollziehen kann, kann ich mir ein Abo für eine Computermaus so gar nicht vorstellen. Doch so unwahrscheinlich ist das gar nicht, denn laut Logitech-Chefin Hanneke Faber arbeitet man an einer „Maus für die Ewigkeit“, die mit einer Abonnementgebühr für regelmäßige Software-Updates verbunden sein könnte.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es allerdings keine Pläne, solch ein Produkt auf den Markt zu bringen, erläuterte Faber im Podcast mit The Verge. Dabei soll die „Forever Mouse“ so konzipiert sein, dass sie viele Jahre lang verwendet werden kann, wobei die Maus „etwas schwerer“ als eine Standardmaus sein soll. Damit das Abonnement gerechtfertigt ist, spricht man von „großartiger Software und Dienste“, die ständig aktualisiert werden.

Eine Computermaus im Abo? Würdet ihr bezahlen?

Auf die Frage, ob Logitech ein anderes Monetarisierungsmodell als Abonnementgebühren oder Werbung habe, verneinte Faber und erklärte, dass sie von einer Maus für die Ewigkeit fasziniert sei, die ein begleitendes Geschäftsmodell rund um Software-Updates habe. Später im Interview sagte Faber, dass es auch ein Modell geben könnte, bei dem Kunden eine Maus gegen eine neuere Version eintauschen, ähnlich wie beim iPhone-Upgrade-Programm.

Was ich davon halte? Schwierig. Meine Computermaus ist zwar nicht für die Ewigkeit, allerdings nutze ich eine Logitech-Maus schon jetzt über viele Jahre hinweg. Logitechs Mäuse sind mit guter Software ausgestattet, aber das gehört meiner Meinung nach nicht in ein Abonnement sondern zum Standardfunktionsumfang. Logitech baut meiner Meinung nach zwar die besten Computermäuse, jedoch ist es fraglich, ob viele Anwender und Anwenderinnen umsteigen, sollte Logitech eine Abo-Maus einführen.

