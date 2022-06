Fossil Gen 6 Hybrid: Neue Smartwatch mit zweiwöchiger Akkulaufzeit

Nach langem Warten und wiederholten Spekulationen war es Anfang dieser Woche soweit: Der bekannte Uhrenhersteller Fossil hat nun den offiziellen Launch einer neuen Hybrid-Version des Fossil-Flagships Gen 6 bekanntgegeben. Die Fossil Gen 6 Hybrid kommt nicht nur in zahlreichen farblichen Ausführungen daher, sondern hat auch eine Menge neuer und smarter Funktionen im Schlepptau.

Als besondere Highlights sind hier unter anderem der Zugriff auf die Sprachassistentin Alexa von Amazon, ein neuer SpO2- und verbesserter Herzfrequenz-Sensor sowie eine erweiterte Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen zu nennen. In Kombination mit der neuen Version der Fossil Smartwatch-App, die nach einigen Updates zusätzlich zu den bereits vorhandenen Aktivitäts- und Wellness-Funktionen noch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung des eigenen Smartwatch-Erlebnisses bietet, sind jetzt den eigenen Vorlieben nahezu keine Grenzen mehr gesetzt.

Das trifft nicht nur auf das Innere der Hybrid-Uhr zu, sondern genauso auch auf deren Äußeres, welches dank der Hybrid-Plattform nichts von der Eleganz und Qualität einer klassischen Armbanduhr missen lässt. Neben leicht ablesbaren mechanischen Zeigern und Stundenindizes verfügt die Gen 6 Hybrid auch über 150 handgesetzte tschechische Glassteine und kann zudem Benachrichtigungen diskret anzeigen.

Ab sofort zu Preisen ab 229 Euro erhältlich

Neben individualisierbaren Zifferblättern kommen die ikonischen Fossil-Modelle Machine und Stella in den Farben Schwarz, Silber und Rauchgrau beziehungsweise Rosé, Silber und Bicolor daher, wodurch sie sich problemlos in jeden Look integrieren lassen. Zusätzliche Wechselarmbänder aus Silikon, Leder oder Edelstahl eröffnen darüber hinaus neue Kombinationen und Möglichkeiten der Personalisierung.

Erhältlich ist die neue Fossil Gen 6 Hybrid seit Anfang dieser Woche für 229 Euro mit Silikon-/Lederarmband beziehungsweise 259 Euro mit Edelstahlarmband im Fossil Online Shop.