Fotografieren mit dem iPhone Duo: Hochformat im Querformat?

Ich bin nun seit einigen Wochen mit dem iPhone Duo unterwegs und größtenteils sehr zufrieden. Ja, manchmal vermisse ich Face ID, an das hohe Gewicht muss man sich auch gewöhnen und manche Apps sind immer noch nicht optimiert. Es gibt aber eine Sache, die ich massiv gewöhnungsbedürftig finde – und das betrifft die Kameras des iPhone Duo.

Ich meine nicht unbedingt das Fehlen der Tele-Kamera, die ich vor allem beim iPhone 17 Pro sehr zu schätzen gelernt habe. Es gibt eine andere Sache, die mich wirklich irritiert hat: Die Bildausrichtung beim Fotografieren mit dem aufgeklappten iPhone Duo.

„Falsche“ Bildausrichtung mit dem aufgeklappten iPhone Duo

Wenn das iPhone Duo zugeklappt verwendet wird, verhält es sich ganz gewöhnlich: Hält man das iPhone hochkant, werden Bilder im Hochformat aufgenommen. Hält man es dagegen quer, werden Bilder im Querformat aufgenommen. So weit, so normal…

Anders sieht es aus, wenn man das iPhone Duo aufklappt. Aus dem kleinen iPhone Duo im Hochformat wird dann ein großes iPhone Duo im Querformat. Die beiden Kameras auf der Rückseite bleiben allerdings an Ort und Stelle. Und das bedeutet: Hält man das aufgeklappte iPhone Duo quer, dann werden Fotos im Hochformat geknipst. Will man breite Bilder im Querformat knipsen, muss man das aufgeklappte iPhone Duo ins Hochformat drehen. Das fühlt sich einfach seltsam an, zumal in der Kamera-App immer dicke schwarze Balken angezeigt werden.

Die Lösung hat Apple schon im iPhone Duo verbaut

Eine mögliche Lösung für dieses „Problem“ hat Apple schon im iPhone Duo verbaut, allerdings nur in der 12 Megapixel Center Stage Kamera im Außendisplay. Diese verfügt nämlich nicht über einen rechteckigen, sondern über einen quadratischen Bildsensor. So können die virtuelle Ausrichtung und damit der spätere Bildzuschnitt einfach rotieren.

Einen solchen quadratischen Sensor bräuchte das iPhone Duo auch in den Hauptkameras. Denn so könnten Fotos immer genau in der Ausrichtung aufgenommen werden, in der das iPhone auch gehalten wird.