Fotos direkt auf anderes Apple-Gerät übertragen: Kennt ihr diesen Trick schon?

Auch jahrelange Apple-Nutzerinnen wie ich lernen nie aus. So war ich ziemlich überrascht, als ich kürzlich in einem Artikel über diese kleine, aber feine Funktion las, die bislang auch spurlos an mir vorübergegangen ist. Sie richtet sich insbesondere an Nutzer und Nutzerinnen, die schnell und bequem ein Foto von einem Apple-Gerät zu einem anderen übertragen wollen.

Sicher, für solche Zwecke gibt es natürlich auch Apples bekannte Funktion AirDrop, den iCloud-Sync oder auch Drittanbieter-Apps wie PhotoSync. Schneller geht es jedoch mit diesem Trick, der auch zugegebenermaßen ein klein wenig wie Magie erscheint. Realisiert wird dieser über eine simple Drei-Finger-Geste – die übrigens schon seit 2019 in Apples Betriebssystemen integriert ist, aber wohl nur den wenigsten bekannt sein dürfte.

Da die Beschreibung des Features im Bewegtbild einfacher zu erklären ist als über lange Textbeschreibungen, haben wir euch im Artikel ein kleines Video eingebunden.

Das Gesten-Feature basiert auf Apples universeller Zwischenablage, die primär für Texte gedacht war, aber auch mit Fotos funktioniert. Wichtig zu wissen: Um ein Bild mit der Drei-Finger-Geste zu teilen, müssen sich die Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Zudem kann das Foto nur in Apples eigene Apps wie Notizen, Pages und Mail sowie in Dritt-Anwendungen mit einem Textfeld, so etwa Gmail, WhatsApp und weitere eingebunden werden. Einfach so auf den Desktop oder direkt in die Fotos-App transferieren geht nicht.

Zudem gilt es zu beachten, dass man auf den Geräten das Handoff-Feature von Continuity aktiviert haben muss. Auf iPhones und iPads ist diese unter Einstellungen -> Allgemein -> AirPlay & Handoff zu finden, auf dem Mac unter Systemeinstellungen -> Allgemein -> Handoff erlauben. Der Transfer erfordert zudem eine aktivierte Bluetooth-Verbindung und ein identisches iCloud-Konto auf den beteiligten Geräten. Ein Teilen eines Bildes mit dem iPhone eines Freundes funktioniert daher nicht, es sei denn, ihr teilt euch eine Apple ID. Auf dem Mac funktionieren naturgemäß die Touch-Fingergesten nicht, dort kopiert man das Foto über die Tastenkombination Command+C bzw. fügt es mit Command+V ein.