Fotouhr: Fotografische Gestaltungsregeln werden zum Zifferblatt

Eine Uhr muss nicht immer rund sein und schon gar nicht langweilig aussehen. Das zeigt die neue App Fotouhr (App Store-Link) des Fotografen und App-Entwicklers Frank Deubert aus Zeuthen bei Berlin. Sie macht aus bekannten fotografischen Gestaltungshilfen ungewöhnliche Zifferblätter. Statt klassischer Zeigeranordnung kommen dabei Kompositionsregeln wie der Goldene Schnitt, die Drittelregel oder das Phi-Raster zum Einsatz. Die Uhrzeit erscheint genau dort, wo Foto-Profis normalerweise das Hauptmotiv eines Bildes platzieren würden, beispielsweise im Auge einer goldenen Spirale oder an einem Schnittpunkt der Hilfslinien.

Insgesamt stehen sechs fotografische Gestaltungsprinzipien zur Auswahl: Goldene Spirale, Drittelregel, Phi-Raster, goldenes Dreieck, Diagonalmethode und Symmetrie. Dabei lässt sich der Blickpunkt je nach Design in jede Ecke verschieben. Auch die Darstellung ist flexibel: Neben klassischen runden Zifferblättern gibt es eine ovale Variante, bei der sich die Zeiger harmonisch in die Bildfläche einfügen. Arabische oder römische Ziffern, unterschiedliche Schriftarten, dezente oder ausgeblendete Hilfslinien sowie eigene Farbkombinationen bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Eine technische Besonderheit steckt in den Widgets, denn normalerweise aktualisieren sich iPhone- und Mac-Widgets nur in größeren Zeitabständen, weshalb ein Sekundenzeiger dort eigentlich nicht flüssig laufen kann. Fotouhr umgeht diese Einschränkung mit einer eigenen technischen Lösung: Der Sekundenzeiger bewegt sich auch im Widget kontinuierlich. Bei der goldenen Spirale und der ovalen Darstellung verändert er währenddessen sogar seine Länge. Die App bietet Widgets in verschiedenen Größen für den iPhone-Home-Bildschirm, Apples StandBy-Modus und den Mac-Schreibtisch.

Wecker und Nachttischmodus neu in Version 1.1

Mit dem Update auf Version 1.1 hat Frank Deubert die App auch noch um einen Wecker erweitert. Weckzeit und Lautstärke lassen sich separat einstellen, außerdem gibt es Schlummer- und Stoppfunktionen. Die eingestellte Weckzeit wird direkt im Widget und in der Nachttischansicht angezeigt. Letztere startet auf dem iPhone automatisch, wenn das Gerät im Querformat am Ladegerät liegt. Für die nächtliche Nutzung gibt es zusätzlich einen gedämpften Rotmodus, der sich dauerhaft oder nur für die Nacht aktivieren lässt.

Auch beim Thema Datenschutz bleibt Fotouhr erfreulich unkompliziert, denn es gibt weder Benutzerkonto noch Werbung, Tracking oder Abonnement. Laut Entwickler sammelt die App keinerlei Daten und benötigt keine Internetverbindung. Lediglich für die Weckerfunktion wird eine Berechtigung zum Senden von Mitteilungen benötigt. Die Anwendung ist auf Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar und benötigt mindestens iOS 17 beziehungsweise macOS 14. Kauft man die App zum Einmalpreis von 0,99 Euro, gilt dieser sowohl für iPhone als auch für Mac.

Hinter Fotouhr steckt mit Frank Deubert kein klassischer Softwareanbieter, sondern ein Fotograf und Autor. Er hat unter anderem das Buch „Faszination Experimentelle Fotografie“ geschrieben und bereits mehrere Apps veröffentlicht, darunter Fotografenwetter, Fotoarchiv, Astrowetter und Astrotarget. Mit Fotouhr verbindet er seine Leidenschaft für Fotografie mit einem ungewöhnlichen Ansatz für die Gestaltung digitaler Benutzeroberflächen. Wenn auch ihr Lust auf ein ungewöhnliches Zifferblatt habt, solltet ihr euch die erfreulich günstige und auf Werbung und Abos verzichtende App Fotouhr genauer ansehen.