Freeletics und Decathlon: Fitness-App und und Sportartikel-Händler kooperieren

Der auch in Deutschland weit verbreitete Sportartikel-Hersteller und -Händler Decathlon hat ein großes Problem erkannt: Fast 70 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen von Fitnessgeräten wissen nicht, wie sie diese richtig verwenden oder effektiv in ihre Routine integrieren sollen. Infolgedessen reduzieren oder beenden fast 50 Prozent ihr Training bereits nach drei Monaten.

An dieser Stelle kommt die Fitness-App Freeletics ins Spiel, die nun eine Kooperation mit Decathlon eingegangen ist. Freeletics ist in 175 Ländern verfügbar und verfügt seit dem Start der App über 59 Millionen User. Die Anwendung bietet ein KI-gestütztes Coaching an, das laut eigener Aussage „über eine Milliarde Übungskombinationen generiert“ sowie entsprechende Routinen für Leistung und Wohlbefinden.

Durch die nun entstandene Partnerschaft wollen Decathlon und Freeletics „das Best aus Fitness-Equipment und personalisiertem Training“ vereinen und ein maßgeschneidertes Programm anbieten, das den Nutzern und Nutzerinnen helfen soll, motiviert und auf ihre Ziele fokussiert zu bleiben. In Zukunft soll Decathlon- und Freeletics-Marken-Equipment in den Decathlon-Filialen und im Webshop des Händlers erhältlich sein.

Beim Kauf eines Produktes mit diesem Angebot profitiert man von

Drei Monaten kostenloser Freeletics-Mitgliedschaft ab April 2025 oder

50 Prozent Rabatt auf die jährliche Freeletics-Mitgliedschaft ab Sommer 2025

Ab dem heutigen 7. April 2025 wird ein 3er-Pack Trainingsbänder als erstes Produkt verfügbar sein. Bis Ende 2026 werden mehr als 100 Fitnessprodukte mit dem Angebot aus Equipment und Coaching erhältlich sein. Das Sortiment von Decathlon lässt sich auch über die hauseigene Shopping-App (App Store-Link) des Sportartikel-Händlers entdecken. Die Freeletics-App (App Store-Link) steht als kostenloser Download für iPhones, iPads und die Apple Watch im App Store bereit und setzt auf kostenpflichtige Abos zur Nutzung aller Funktionen.