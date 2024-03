FREENOW Plus: 30 Tage lang 10 Prozent Rabatt auf jede Fahrt

Mit FREENOW (App Store-Link) könnt ihr mit diversen Verkehrsmitteln euer Ziel erreichen. Die App vermittelt Taxi- und Ridefahrten, zudem könnt ihr auch E-Scooter oder E-Bikes anmieten, Carsharing für längere Strecken nutzen oder einen E-Roller für Erledigungen um die Ecke anmieten. Falls ihr FREENOW aktiv nutzt oder wisst, dass ihr in den nächsten vier Wochen häufig auf die genannten Verkehrsmittel zurückgreifen müsst, dann gibt es mit FREENOW Plus einen neuen Tarif, der 30 Tage lang 10 Prozent Rabatt auf (fast) alle Fahrten bietet.

FREENOW Plus ist ab sofort in der FREENOW App buchbar und kostet einmalig 5 Euro. Danach spart ihr bei Fahrten mit Taxis und Rides, E-Bikes, E-Mopeds, E-Scooter und Carsharing. Der maximale Rabatt pro Fahrt liegt bei 10 Euro, die Investition von 5 Euro ist demnach schnell wieder drin. Die Rabatte werden direkt nach Buchung sofort und für den Zeitraum von 30 Tagen angeboten und vom Endpreis abgezogen.

„Mit der Einführung von FREENOW Plus möchten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern eine praktische, und vor allem einfache Lösung zum Sparen bieten. Unsere Kunden schätzen es, die gesamte Bandbreite an Mobilität in einer App zu finden. Mit FREENOW Plus möchten wir das Kundenerlebnis nun noch flexibler und kosteneffizienter machen. Ein einfaches, transparentes Angebot, das einen echten Mehrwert bietet“, so Andreas Maier, General Manager von FREENOW in Deutschland.

FREENOW Plus verlängert sich nicht automatisch und muss nach Ablauf erneut gebucht werden. Mietwagen sind für den Rabatt ausgeschlossen. Stellt sicher, dass ihr die neuste Version der FREENOW App installiert habt, um von FREENOW Plus Gebrauch machen zu können.