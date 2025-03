FRITZ!Box 4690: High-Speed-WLAN-Router mit Wi-Fi 7 und 10-Gigabit-LAN

Mit der FRITZ!Box 4690 bringt AVM einen leistungsstarken WLAN-Router auf den Markt, der sich ideal für Glasfaseranschlüsse eignet. Das Modell lässt sich problemlos mit einem vorhandenen Glasfasermodem oder Router verbinden und erreicht beeindruckende Internetgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s. Als Topmodell der 4er-FRITZ!Box-Reihe unterstützt der Router sowohl Wi-Fi 7 als auch Wi-Fi 6 und bietet im Dualband-Betrieb drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 6,9 GBit/s.

Maximale Leistung für kabelgebundene und drahtlose Verbindungen

Die FRITZ!Box 4690 verfügt über einen 10-Gigabit-WAN-Port, einen 10-Gigabit-LAN-Anschluss sowie drei 2,5-Gigabit-LAN-Ports. Damit steht auch für kabelgebundene Verbindungen ein extrem hohes Tempo zur Verfügung.

Ergänzt wird die Ausstattung durch eine integrierte DECT-Basis für Telefonie und Smart-Home-Geräte sowie einen USB-3.0-Port, der als Netzwerkspeicher oder für den Anschluss eines Druckers oder Scanners genutzt werden kann. Alle bekannten Komfortfunktionen der FRITZ!-Serie wie WLAN Mesh, VPN, WLAN-Gastzugang und Firewall sind ebenfalls enthalten. Die FRITZ!Box 4690 ist ab sofort für 319 Euro erhältlich.

Einfache Einrichtung und smarte Steuerung

Die Einrichtung der FRITZ!Box 4690 ist denkbar einfach: Einmal per LAN-Kabel mit einem Glasfaser-, DSL- oder Kabelmodem verbunden, sorgt der Router für eine optimale Verteilung der hohen Bandbreiten in jedem Zuhause. Über die benutzerfreundliche FRITZ!Box-Oberfläche oder die MyFRITZ!App lässt sich die Konfiguration in wenigen Minuten abschließen. Dank der integrierten DECT-Basis können verschiedene Smart-Home-Geräte verbunden und bequem über das FRITZ!OS oder die FRITZ!App Smart Home gesteuert werden.

Perfekt für Gaming, Streaming und Home Office

Mit leistungsstarken Anschlüssen und neuester Technologie ist die FRITZ!Box 4690 die perfekte Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Gamer profitieren von latenzfreiem Spielen ohne hohen Ping, während Virtual-Reality-Anwendungen reibungslos laufen. Dank des USB-3.0-Ports kann der Netzwerkspeicher unkompliziert erweitert werden.

Zudem sorgt eine starke VPN-Performance via WireGuard für sichere Verbindungen im Home Office. Ob gleichzeitige Video-Calls, datenintensive Anwendungen oder Streaming in höchster Qualität – die FRITZ!Box 4690 bietet eine herausragende Leistung für moderne Haushalte und Unternehmen.

Fazit: Wer auf der Suche nach einem zukunftssicheren WLAN-Router mit höchster Performance ist, findet mit der FRITZ!Box 4690 eine erstklassige Lösung. Die Kombination aus Wi-Fi 7, 10 GBit/s Geschwindigkeit und umfassenden Netzwerkfunktionen macht das Modell zu einer idealen Wahl für schnelles und stabiles Internet.

FRITZ!Box 4690 319 EUR bei MediaMarkt.de kaufen