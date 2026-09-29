FRITZ!Box 5630 bei Vodafone: WiFi 7 zieht ins Glasfaser-Angebot ein

Bei Vodafone steht ein Router-Wechsel für die Glasfaserkundschaft an: Ab dem 29. September 2026 nimmt der Anbieter die FRITZ!Box 5630 ins Programm auf. Das neue Modell ersetzt die bisher angebotene FRITZ!Box 5530 und bringt vor allem einen aktuellen Funkstandard mit: WiFi 7. Damit setzt Vodafone künftig bei allen seinen Glasfaser-Routern auf die neuere WLAN-Generation.

Auf dem Papier klingt das erst einmal nach einem klassischen Generationswechsel, praktisch dürfte vor allem das WLAN profitieren. Die FRITZ!Box 5630 erreicht laut Hersteller im Heimnetz kombinierte WLAN-Datenraten von bis zu 3,6 Gbit/s. WiFi 7 soll dabei nicht nur höhere Geschwindigkeiten ermöglichen, sondern auch für geringere Latenzen und stabilere Verbindungen sorgen, wenn viele Geräte gleichzeitig im Netzwerk aktiv sind. Streaming, Gaming, Home Office und Smart Home-Geräte gehören damit zu den typischen Einsatzszenarien.

Ganz oben im WiFi-7-Regal spielt die 5630 allerdings nicht mit. Der Router arbeitet mit den Frequenzbereichen 2,4 und 5 GHz und verzichtet auf das zusätzliche 6-GHz-Band, das leistungsstärkere Tri-Band-Router bieten. Für den Alltag bringt das trotzdem die wichtigsten WiFi-7-Funktionen ins Heimnetz. Wer mehrere moderne Geräte gleichzeitig über WLAN betreibt, soll insbesondere von der höheren Effizienz und den geringeren Verzögerungen profitieren.

Glasfaser-Modem, Mesh und Smart Home ebenfalls an Bord

Interessant ist die Ausstattung an der Kabelseite: Ein separates Glasfaser-Modem ist nicht nötig, denn die FRITZ!Box 5630 besitzt ein integriertes ONT. Unterstützt werden sowohl GPON- als auch AON-Anschlüsse. Für kabelgebundene Geräte stehen außerdem ein 2,5-Gigabit-LAN-Port und drei weitere Gigabit-Anschlüsse bereit. Dazu kommen USB 3.0, eine integrierte Telefonanlage sowie eine DECT-Basis, die auch für kompatible Smart Home-Geräte genutzt werden kann.

Auch beim heimischen WLAN-Ausbau bleibt die 5630 flexibel. Die FRITZ!Box unterstützt Mesh-Funktionen, so dass sich die WLAN-Abdeckung mit weiteren kompatiblen Geräten erweitern lässt. Zusammen mit DECT und der integrierten Smart Home-Zentrale wird der Router damit zur zentralen Schaltstelle für das vernetzte Zuhause und nicht nur zum Gerät, das irgendwie die Glasfaser ins WLAN bringt.

Beim Preis setzt Vodafone einen interessanten Akzent: In Verbindung mit einem GigaZuhause-Glasfasertarif kostet die FRITZ!Box 5630 6,99 Euro pro Monat zur Miete oder 159,90 Euro beim Kauf. Damit liegt der Kaufpreis deutlich unter der Herstellerpreisempfehlung beziehungsweise dem aktuellen Preis von 259,99 Euro auf der FRITZ!-Website. Die Vermarktung bei Vodafone startet am 29. September 2026 über die verschiedenen Vertriebskanäle. Weitere Infos zum neuen Glasfaser-Angebot gibt es auch im Newsroom von Vodafone.