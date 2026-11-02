FRITZ!Smart Energy 201: Intelligente Steckdose startet für 49 Euro

Wer sein Zuhause Stück für Stück schlauer machen möchte, bekommt von FRITZ! jetzt Nachschub. Mit der FRITZ!Smart Energy 201 erweitert der Hersteller sein Smart-Home-Sortiment um eine Steckdose für den Innenbereich, die nicht nur Geräte ein- und ausschaltet, sondern nebenbei auch genau verrät, wie viel Strom sie ziehen. Dank individueller Automatisierungen soll der Alltag dadurch komfortabler und sparsamer werden.

Klein, schlicht und kräftig

Optisch hält sich die neue Steckdose vornehm zurück. Das kompakte Gehäuse passt praktisch in jede Steckdosenleiste, ohne die Nachbarplätze zu blockieren. Außerdem haben die Entwickler die Bedienelemente reduziert: Es gibt nur noch eine einzige LED, die zugleich als Taste dient.

Trotz der geringen Größe steckt ordentlich Leistung im Gehäuse. Ein überarbeitetes Relais sorgt nämlich dafür, dass sich auch stromhungrige Verbraucher sicher schalten lassen, und zwar bis zu 3.680 Watt bei 16 Ampere. Gleichzeitig zeigt sich die Schaltsteckdose genügsam, denn ihr Eigenverbrauch liegt jederzeit unter 0,2 Watt. Zu haben ist die FRITZ!Smart Energy 201 ab sofort im Handel, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 49 Euro.

Verbrauch immer im Blick

Besonders interessant ist die Energieanalyse. Die Steckdose erfasst den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte präzise, sodass sich Sparpotenziale gezielt aufspüren lassen. Den aktuellen Wert samt detailliertem Verlauf früherer Messungen findet man bequem in der App FRITZ!App Smart Home. Wer es noch genauer wissen will, nutzt zusätzlich den kostenlosen Dienst MyFRITZ!Net, bei dem sich der Verbrauch sogar mit weiteren FRITZ!Smart Energy-Steckdosen im eigenen Haushalt vergleichen lässt..

Darüber hinaus punktet das Gerät mit cleveren Routinen. Angeschlossene Geräte lassen sich entweder nach ihrem Stromverbrauch oder nach festen Zeitplänen steuern. So kann man etwa Verbraucher automatisch in den Standby-Modus schicken oder im Urlaub durch zufällige Schaltzeiten Anwesenheit vortäuschen.

Ein echtes Highlight ist außerdem das erweiterte Geofencing. Dafür legt man in der App bestimmte Zonen fest. Sobald jemand eine solche Zone betritt oder verlässt, schaltet die Steckdose die verbundenen Geräte automatisch an oder aus.

Einrichtung per DECT und Steuerung von überall

Die FRITZ!Smart Energy 201 verbindet sich per DECT mit dem Heimnetzwerk und lässt sich entweder über die FRITZ!App Smart Home oder direkt über die FRITZ!Box einrichten. Gesteuert wird anschließend bequem per Smartphone, Tablet oder PC, und zwar auch von unterwegs.

Wer lieber mit der Stimme arbeitet, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Dank der Matter-Bridge-Funktion der FRITZ!Box 5690 Pro oder des FRITZ!Smart Gateways funktioniert die Steuerung über gängige Plattformen wie Apple Home, Google Home und Amazon Alexa.