Frühes Black Friday Angebot: Zwei Echo Pop für 35 Euro

Den Echo Pop hat Amazon im Juni für 54,99 Euro auf den Markt gebracht, im Juli gab es den kleinen Echo-Lautsprecher bereits erstmals deutlich reduziert und bei der letzten Aktion im Oktober ist der Preis sogar auf 17,99 Euro gefallen. Jetzt wird es noch einmal ein paar Cent günstiger.

Wenn ihr zwei Echo Pop in den Warenkorb legt und an der Kasse den Gutschein ECHOPOP einlöst, dann bezahlt ihr nur 34,98 Euro. Das entspricht einem Stückpreis von 17,49 Euro (Amazon-Link). Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings: Das Angebot ist nur für die Farbvariante Anthrazit gültig. Dafür bekommt ihr für einen Aufpreis von 5 Euro noch eine Hue White Lampe oder eine smarte Steckdose von Meross mit dazu.

Aus meiner Sicht kommt es am Ende vor allem auf die Optik an. Wenn euch die Farbe und die Form gefällt, dann könnt ihr beim Echo Pop zuschlagen. Es ist ja so sicher wie das Amen in der Kirche, dass es auch die anderen Echo-Lautsprecher am Black Friday wieder günstiger geben wird. Der Echo Dot wird vermutlich nur ein paar Euro mehr kosten, aber dafür auch einen etwas besseren Klang bieten.

Und wo wir gerade bei der Optik sind: Falls ihr euren Echo Pop ganz bunt verkleiden wollt, dann könnt ihr euch einen Sleeve kaufen. Das offiziell von Amazon zertifizierte Zubehör kostet stolze 22,99 Euro und ist in sieben verschiedenen Farben verfügbar. Mein Favorit ist das im Dunkeln leuchtende „Fluoreszierend“.